Occitanie - Le Groupe IT Link recrute une trentaine de personnes en Occitanie

Des profils BAC+2 à BAC+5 en CDI ou en freelance

Toulouse, Montpellier, le 27 mars 2024 – Le Groupe IT Link France, Entreprise de Services Numériques spécialisée dans les systèmes connectés, recrute une trentaine de profils pour accompagner ses clients d’Occitanie dans leurs projets d’innovation et de transformation, des technologies embarquées à l’application métier en passant par le cloud et la science des données.

Cette entreprise de 850 salariés présente sur 15 agences réparties dans le monde (France, Benelux, Canada et Maroc) vise les 1000 collaborateurs à l’horizon 2025 pour soutenir sa forte croissance.

A Toulouse, IT Link cherche des profils du BAC + 2 au BAC + 5, pour des postes dans l'électronique, la microélectronique et les systèmes embarqués (des techniciens, des ingénieurs et ingénieurs systèmes pour du développement en C dans un environnement Linux- tests et validation, safety) et dans le domaine applicatif (des ingénieurs pour du développement en C++, Qt, Angular, développement d'IHM, virtualisation Vmware), ainsi que des ingénieurs systèmes et réseaux.

A Montpellier, l’entreprise recrute des ingénieurs en contrôle commande, des ingénieurs protections électriques, des ingénieurs en développement, des ingénieurs test et validation système.

L’objectif du groupe est d’innover aux côtés de ses clients en imaginant des systèmes connectés capables d’avoir un impact positif sur le monde. Les domaines d’application qui sont adressés sont les transports (autonomes, électriques et connectés), la sécurité des biens et des personnes, la protection de l’environnement, la santé, les industries intelligentes et l’efficience opérationnelle des organisations.

IT Link a achevé son exercice 2023 sur une croissance de son chiffre d’affaires de 13,8%, à 73,3 M€.