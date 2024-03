Occitanie - Innov-Agri 2024 : Des solutions concrètes pour les défis de demain

Innov-Agri 2024 : Des solutions concrètes pour les défis de demain

Innov-Agri, le salon plein champs s'apprête à célébrer sa 10ème édition sur le site d’Ondes les 4 et 5 septembre 2024. Initialement connu pour mettre en lumière les dernières avancées en machinisme agricole, le salon ira au-delà cette année en proposant des solutions concrètes pour accompagner les agriculteurs dans leur quête d'autonomie, de résilience aux changements climatiques, de renouvellement générationnel, et d'amélioration du cadre de travail. Le groupe NGPA, organisateur de l'événement, collabore activement avec ses partenaires, dont les Chambres d'agriculture de Haute-Garonne et d’Occitanie, ainsi que des experts indépendants, pour faire de cette édition une vision d'avenir volontairement optimiste, tout en reconnaissant les défis actuels auxquels le secteur agricole est confronté. Depuis plusieurs mois, les organisateurs ont planifié l'événement autour de cinq thématiques clés : l'agroécologie, les énergies renouvelables, la gestion de l'eau, la robotique agricole, et la transmission. Ces sujets ont été choisis dans le but d'offrir des solutions pratiques et innovantes en réponse aux défis auxquels sont confrontés les exploitants agricoles du Sud-Ouest de la France. Les deux jours du salon seront rythmés par des démonstrations de machines agricoles, mettant en avant les dernières technologies et les avancées en matière de robotique agricole. Les exposants présenteront également une gamme variée de solutions et produits innovants visant à optimiser les charges, la valeur des productions et les rendements. Contact Presse Virginie Houzé - Responsable communication 07 72 29 84 51 - vhouze@ngpa.fr L'événement ne se limitera pas à une simple vitrine technologique. Les visiteurs auront la possibilité d'interagir avec les institutions, associations, groupements d'agriculteurs et experts indépendants présents. Ces acteurs partageront leurs expériences, fournissant des clés de succès et évoquant les écueils à éviter dans la mise en œuvre de projets agricoles durables. Innov-Agri 2024 s'affirme comme un rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du monde agricole souhaitant être à la pointe de l'innovation et recherchant des réponses pragmatiques aux enjeux d'aujourd'hui et de demain.

A propos d’Innov-Agri

Innov-Agri est un salon de démonstration extérieure destiné aux professionnels du secteur agricole, organisé tous les ans alternativement à Outarville (Loiret) et Ondes (Haute-Garonne), par GFA Events, service du Groupe média NGPA. L’édition Sud-Ouest est organisée en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne Garonne et d’Occitanie.

A propos du Groupe NGPA

Le groupe NGPA, acteur incontournable de l’information agricole et leader dans son domaine, s’est donné pour mission d’accompagner au quotidien les acteurs des secteurs agricole, viticole et agroalimentaire. C’est au travers d’une information fiable, riche et de services 360°, que nous leur fournissons les outils dont ils ont besoin pour relever les défis qui les attendent. NGPA aujourd’hui c’est 17 marques média, plus de 250 collaborateurs et une organisation 360 degrés du groupe autour de cinq métiers : Médias, Jobboards, Éditions, Data, Evénementiel