Millau - Millau dans le top 5 des villes "Team Fromage"

Chaque mois, Smappen, spécialiste du géomarketing, fait le point sur les données du quotidien. A l’occasion de la journée mondiale du fromage qui a lieu ce mercredi 27 mars et les festivités de Pâques qui arrivent en suivant, Smappen s’intéresse plus particulièrement aux habitudes culinaires des Français. Entre le chocolat et le fromage, où ira la préférence ?

Grâce à l’analyse et au traitement de milliers de données issues du web et des bases INSEE, Smappen a pu départager les villes « Team chocolat » des villes « Team fromage », parmi les villes de plus de 20 000 habitants, en comparant le nombre de fabricants et de points de vente, le tout rapporté à la population.

Alors, la réputation de la France en tant que capitale mondiale du fromage suffira-t-elle à concurrencer les adeptes inconditionnels du chocolat ? Focus sur les villes les championnes de chaque catégorie.

Les chocolateries plus largement répandues que les fromageries

Même si la France reste le pays du fromage, les chocolateries restent tout de même majoritaires sur le territoire. Les adeptes du sucré gagnent ainsi cette manche haut la main.

Sur la France entière, nous pouvons en effet compter 6692 points de ventes spécialisés de chocolat (artisans chocolatiers, chocolateries et boulangeries- pâtisseries-chocolateries) contre 5 964 fromageries (fromageries et fabricants de fromage).

Les TOP 5 des villes « Team Fromage »

Direction le Massif central et plus précisément le Cantal pour cette première place du podium avec la ville d’Aurillac. Avec 1 fromagerie pour 1977 habitants, Aurillac est ainsi sacrée capitale du fromage !

En deuxième position, Biarritz se démarque une nouvelle fois dans ce RDV Data. Ici pas besoin de choisir entre sucré et salé avec une fromagerie pour 2353 habitants !

En troisième position, retour dans les montagnes françaises avec Aix-les Bains qui dispose d’une fromagerie pour 3110 habitants.

En 4ème position nous retournons cette fois à Vichy qui se démarque également une seconde fois dans ce RDV Data avec 1 fromagerie pour 4229 habitants.

Ce palmarès se clôture finalement avec la ville de Millau dans l’Aveyron qui dispose quant à elle d’1 fromagerie pour 4296 habitants !

L’écart reste tout de même mesuré et permet de montrer avant tout l’amour des Français pour la gastronomie.