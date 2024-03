Occitanie - 6 nouvelles startups rejoignent Nubbo, l'incubateur à mission d'Occitanie

Nubbo intègre sa toute première promotion de startups de l’année 2024 dans ses programmes d’incubation et d’accélération. Avec 6 nouvelles startups, dont 5 en incubation et 1 en accélération, le spécialiste des entreprises innovantes à orientation tech et B2B affirme encore une fois son positionnement d’incubateur à mission, avec des projets résolument tournés vers l’avenir.

Entre intégration de l’IA, nouveau traitement médical, procédé en faveur de la biodégradabilité, système de récupération et de stockage des eaux de pluie, piège à moustique éco-responsable et optimisation organisationnelle, les nouvelles startups intégrées à Nubbo sont représentatives de la diversité et la vitalité de l’écosystème d’innovation régional en Occitanie.

« Cette première promotion 2024 est encore une fois très qualitative avec de nombreux projets d’avenir qui nous animent et que nous avons déjà hâte d’accompagner ! Notre mission sera de les appuyer dans leur développement afin d’en faire des entreprises pérennes et créatrices d’emploi sur le territoire. Les sujets abordés dans cette nouvelle promotion sont très diversifiés et vont permettre d’enrichir encore plus notre écosystème régional », explique Anne-Laure Charbonnier, Directrice de Nubbo.

Projets en incubation :

Lymph Tech – solution thérapeutique pour le lymphœdème (INSERM – CHU Toulouse)

Le lymphœdème est une maladie sans traitement thérapeutique à ce jour qui est liée à un dysfonctionnement du système lymphatique c’est-à -dire une accumulation de fluide et de lipides dans les tissus. C’est une pathologie chronique et évolutive qui a de nombreuses complications cutanées et un impact majeur sur la qualité de vie des 250 M de patients atteints de lymphœdème dans le monde. Qu’ils soient primaires ou secondaires (développés suite notamment à un cancer), aucun traitement médical ne permet actuellement de soigner ces lymphœdèmes.

Issue de l’INSERM, Lymph Tech développe une thérapie à base de deux ARN messagers portés par un vecteur - thérapie génique - qui permet de régénérer le système lymphatique, le tissu adipeux et la fibrose cutanée dans le membre atteint. Lymph Tech propose ainsi la première multithérapie combinée à base d’ARN messager, et ce pour le traitement de cette pathologie lourdement handicapante et douloureuse.

Paxilia – la levée de doutes grâce à l’IA



Dans le domaine de la télésurveillance, les fausses alertes sont nombreuses. Elles représentent 98% de la totalité des alertes sur les sites surveillés par les sociétés de sécurité. Ces fausses alertes impliquent des interventions, qui s’avèrent généralement inutiles. Pour éliminer ces fausses alertes, identifier les comportements suspects et détecter les situations dangereuses, Paxilia propose une solution logicielle d’analyse d'images reçues par les caméras de vidéosurveillance en temps réel basée sur l’Intelligence Artificielle. En 1 seconde, Paxilia est capable de qualifier l’alerte et d’en informer l’opérateur. Avec cette technologie, les agents de sécurité peuvent éviter 80% de fausses alertes et intervenir avant même que la situation ne s'aggrave, assurant ainsi la sécurité de tous.

Véritable outil d’aide à la décision pour les opérateurs de sécurité, la solution Paxilia a été conçue pour s’adapter à tout type de caméra de vidéo-surveillance et ses algorithmes d’intelligence artificielle ne nécessitent pas de serveurs énergivores pour fonctionner.

Cactile - tuile pour stocker et gérer l’eau de pluie

Les bâtiments ont un double impact sur les ressources en eau : ils contribuent à l’artificialisation des sols et seulement 7% de l’eau potable consommée dans ces derniers l’est pour des usages alimentaires

Dans le contexte de changement climatique, l’eau devient une ressource fragile qu’il convient de préserver surtout en milieu urbain où les solutions actuelles de gestion et de stockage de l’eau de pluie sont compliquées à mettre en œuvre, et où les constructions nouvelles sont freinées pour inciter à la rénovation des bâtiments existants.

Afin de répondre à ces enjeux, Cactile a développé un système de couverture des bâtiments qui va permettre de récupérer et de stocker l’eau de pluie sans nécessiter de travaux lourds ni d’emprises au sol. Installée en façade ou en toiture, la solution brevetée est composée d’une tuile qui va récupérer l’eau qui s’écoule pour la stocker et la restituer au moment où le propriétaire du bâtiment souhaitera l’utiliser pour des besoins ne nécessitant pas d’eau potable : arrosage des espaces verts, nettoyage de la voirie, raccordement aux toilettes… Couplé à une application mobile pour un pilotage optimal, ce système va permettre aux villes et aux aménageurs de concilier préservation de l’eau et désimperméabilisation des zones urbaines.

Lanka – rendre le plastique biodégradable (Softmat/Toulouse III / CNRS /Toulouse Tech Transfer)



Chaque année, ce sont plus de 200 millions de tonnes de plastique ou « polymères vinyliques » qui sont produits dans le monde. Ces matériaux ne sont pas biodégradables et entraînent de la pollution marine et terrestre, et des conséquences déjà visibles sur l'écosystème.

Lanka propose de rendre ces polymères vinyliques biodégradables en introduisant des « points de faiblesse » spécifiques dans la structure même du polymère. Cette innovation permettra de fabriquer des plastiques biodégradables qui conservent des propriétés équivalentes à celles des matériaux traditionnels non biodégradables.

Lanka propose ainsi aux fabricants de polymère un additif qui s’intègre facilement dans le processus de fabrication du polymère, sans nécessiter de modifications ou d’investissements coûteux, grâce à la nature chimique de l’additif.

Sérénity – optimisation de la gestion des cabinets dentaires

Contrairement aux idées reçues, de nombreux cabinets dentaires ont une rentabilité insuffisante souvent liée au fait que leur agenda est piloté par la pression des patients avec une répartition inégale des actes rentables et non rentables. Difficile de concilier un équilibre entre les intérêts du patient, du praticien et du cabinet.

Sérénity propose une solution logicielle en mode Saas qui permet de piloter et d’optimiser au quotidien l’activité du cabinet dentaire. En se connectant au système informatique du cabinet, Sérénity analyse toute l’activité en temps réel, établit un prévisionnel financier basé sur l’intelligence artificielle et va préconiser un agenda-type grâce à des analyses statistiques poussées. Cette optimisation continue de l’agenda et des soins à prodiguer assure la rentabilité et le bon suivi médical des patients en permettant à la fois le traitement des urgences et la réalisation des traitements complexes. Au-delà des aspects financiers, la solution intègre des indicateurs liés au bien-être du praticien et de son équipe afin de s’assurer que tout le monde est serein face à l’activité quotidienne. La solution Saas Sérénity permet ainsi de rétablir l’équilibre financier et l’équilibre de vie des dentistes / de l'équipe dentaire dans le respect de l'éthique médicale.

Projet en accélération :

Ma Boite à Moustique – pièges à moustiques 100 % made in France et écologique

Ma Boite à Moustique est un dispositif anti-moustique au brevet déposé, 100 % made in France et écologique, qui s'intègre parfaitement aux espaces extérieurs.

Cette solution est basée sur une méthode qui a déjà fait la preuve de son efficacité : le biomimétisme. Déguisée en jardinière, Ma Boite à Moustique imite la présence humaine grâce à une faible émission de CO2 biosourcé et d’attractif odorant, afin d’attirer et piéger les moustiques. Ma Boite à Moustique est une vraie alternative à l’insecticide classique et permet de lutter durablement contre la prolifération de ces nuisibles. Le système de piégeage permet ainsi de couvrir une surface d’environ 750 m2 pour 15 mètres de rayon en réduisant de manière importante la nuisance en extérieur.