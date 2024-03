Montpellier - SIM'Occitanie 2024

À quelques semaines des élections européennes, 180 jeunes venus de toute l'Occitanie en immersion au cœur des institutions pour découvrir les rouages du processus démocratique !

Dans le cadre d'un grand jeu de rôle organisé les mercredi 3 et jeudi 4 avril prochains, ce sont plus de 180 lycéens qui se transformeront, l'espace de 2 jours, en eurodéputé·es, ministres d'État, journalistes, lobbyistes, et président·es pour négocier le sort de l'Europe en termes d'approvisionnement, de lutte contre la précarité énergétique et de transition écologique !

> Leur objectif ? Amender un Règlement européen pour répondre aux intérêts de leur rôle.

> La thématique traitée ? La politique énergétique : quel modèle énergétique pour l'Europe de demain face à la crise écologique ?

> Mais c’est quoi exactement les SIM' ? Faites-vous une idée en regardant le retour en images des SIM'Occitanie 2023 !

> Où ? Non pas à Bruxelles ou Strasbourg, mais à Montpellier, à la Faculté d'économie (site Richter)

Cette expérience ludique et immersive unique dans leur scolarité est l'occasion pour les lycéen·nes de développer de nombreuses compétences (éloquence, stratégie, négociation, argumentation), d'acquérir des connaissances précieuses sur le fonctionnement de nos institutions et le jeu de la négociation politique, et dans le même temps d'aiguiser leur esprit critique et de développer leur conscience éco-citoyenne.

Une expérience immersive valorisable, inspirée des grandes écoles et du Modèle des Nations-Unies

Inspiré des MUN (Model of United Nations) développé dans les plus grandes universités américaines, les SIM'Occitanie offrent une expérience immersive et interactive. Les compétences développées lors de ces journées vont permettre aux lycéen·nes d'affuter leur esprit critique, leur capacité de négociation et d'argumentation tout en acquérant des compétences sur le fond des sujets traités. Cette démarche est de plus en plus valorisée par les recruteurs et universités et permet de rajouter des compétences sur les CV de ces jeunes bientôt sur le marché de l'emploi ou en poursuite d'études.