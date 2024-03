France - Le jean celio prend de l'ampleur : une campagne XXL qui ne passe pas inaperçue !

Alors que les premiers rayons de soleil réchauffent timidement nos contrées et que les fleurs commencent à éclore, une pièce maîtresse de notre vestiaire fait son grand retour : le jean ! Dans cette optique, celio annonce avec fierté le lancement d'une campagne d'envergure XXL, à la hauteur de cet incontournable de nos garde-robes. Du 6 au 26 mars, cette initiative vise à mettre en lumière le jean sous toutes ses coutures avec un message clair : "Les jeans celio ont tout des grands, normal."

Déployée sur les réseaux sociaux à travers des vidéos en 3D, la campagne met en scène les jeans celio dans des proportions monumentales, fièrement exposés devant des sites emblématiques tels que la Tour Eiffel, le Mont-Saint-Michel ou encore le Pont du Gard. Une visibilité à couper le souffle !

En parallèle de cette campagne digitale, des animations sont prévues dans plusieurs centres commerciaux Westfield, offrant ainsi aux clients la chance de découvrir les gigantesques jeans de la marque dans des mises en scène originales du quotidien. Imaginez un jean traversant un passage piéton ou assis sur un banc... Une immersion totale !

Les dates à retenir pour ces animations sont les suivantes :

Le 8, 9 et 10 mars à Vélizy 2

Le 15 et 16 mars à Lyon Part Dieu

Le 22, 23 et 24 mars au Forum des Halles

Le 22 et 23 mars à Rennes Alma

Certains magasins celio présenteront également dans leurs vitrines de véritables jeans géants, atteignant près de 2 mètres de hauteur. Une mise en scène qui ne manquera pas de susciter la curiosité des passants !

Mais ce n'est pas tout ! Pour marquer le lancement de cette campagne hors norme, celio et l'agence Wild Buzz Agency ont décidé de prendre de la hauteur en faisant voler un dirigeable au-dessus de trois villes françaises. De plus, une véritable campagne de street marketing est mise en place avec un étendoir à jeans démesuré à Bordeaux, Lyon et Paris, ainsi que des pas de géants arpentant les rues pour mettre en avant cette opération d'envergure.

Et parce qu'une campagne XXL mérite une touche d'exception, celio a choisi de s'associer au basketteur français Vincent Pourchot, également connu comme l'homme le plus grand de France. Quoi de plus normal ? Pour prouver que la qualité des jeans celio est toujours au rendez-vous, la marque lui a lancé un défi de taille : jouer un match de basket en jean.

Avec cette approche créative, celio réaffirme son leadership dans l'univers du denim, mettant en lumière la qualité de ses produits devenus des incontournables du dressing moderne