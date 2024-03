Hérault - Incarcération de Gilles d'Ettore : Raction d'Aurélien Lopez Liguori

Incarcération de Gilles d’Ettore : réaction d’Aurélien Lopez Liguori

Communiqué du député de l’Hérault Aurélien Lopez Liguori

Aurélien Lopez Liguori, député de la circonscription d’Agde, est profondément préoccupé et consterné par les faits relatés dans le communiqué de presse du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers en date du 21 mars 2024, concernant l’incarcération du maire d’Agde et président de l’agglomération Hérault Méditerranée.

« Rocambolesque », « irrationnel » : les qualificatifs ne manquent pas dans la presse pour qualifier une affaire qui nuit considérablement à la réputation de la ville d'Agde. Ses habitants, tout autant que les agents et les élus de la commune, méritent mieux qu'une telle publicité.



Aurélien Lopez Liguori est aux côtés des Agathois qui attendent une réponse claire et prompte de la justice. Tout en respectant la présomption d’innocence de M. d’Ettore, il appelle à ce la lumière soit faite sur cette affaire afin que les services de la ville retrouvent de nouveau un fonctionnement normal, que les responsabilités individuelles soient établies au plus vite et que l'opprobre n'entache pas l'honneur des centaines de fonctionnaires qui travaillent chaque jour à la qualité de vie des habitants.