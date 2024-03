Saint Cyprien - Le Groupe Roussillhotel investit 1,2M€ dans la rénovation de l'espace wellness de L'Île de la Lagune

Le Groupe Roussillhotel poursuit l'embellissement de son hôtel 5* L'ÎLE DE LA LAGUNE à Saint-Cyprien avec la rénovation complète de son espace wellness (1,2 millions d'euros)

L’Île de la Lagune, le Relais &Châteaux et hôtel 5* du groupe Roussillhotel à Saint-Cyprien, renferme au dernier étage de la grande maison principale, le Spa Marin le plus intime de France. Véritable « maison de beauté » unique en son genre, elle propose aux clients de l’hôtel ou de l’extérieur de venir s’envelopper de douceur et de bien-être. Avec ses soins marins à la carte, sa piscine panoramique chauffée, ses 10 cabines de soins ciblés, son hammam, son sauna japonais, le Spa Marin régénère les corps et nous apporte détente et relaxation à deux pas de la plage...

En 2024, le Spa Marin se renouvelle et proposera à partir du mois de mai une offre élargie avec l’intégration d’un nouvel espace wellness ouvert toute l’année pour une expérience sensorielle et relaxante décuplée.

Nouveauté 2024 : Un Espace Marin rénové dédié au bien-être

A partir du mois de mai 2024, le Spa Marin de L’Île de la Lagune*****se dotera d’un tout nouvel espace marin ouvert toute l’année : sauna, hammam, douche émotionnelle, fontaine de glace et piscine panoramique chauffée et couverte permettent aux amateurs de bien-être et de détente de profiter de cet espace unique été comme hiver, à l’abri du vent et des intempéries. Ainsi, avec ce nouvel équipement (1,2 M€), L’Île de la Lagune devient plus que jamais une destination spa-thalasso de premier ordre en Pyrénées-Orientales.

« Cette année, pour toujours plus de confort, nous avons souhaité moderniser notre Spa Marin avec l’ajout, dès le mois de mai 2024, de nouveaux équipements et surtout la mise en place d’une couverture architecturale sur l’ensemble de notre piscine chauffée pour permettre à nos clients d’en profiter toute l’année, qu’il vente ou qu’il pleuve. Avec la création de ce nouvel espace L’Île de la Lagune devient une destination spa-thalasso à l’année pour tous ceux qui veulent prendre soin de leur corps et de leur esprit. L’ambiance du Spa Marin de L’Île de la Lagune se veut aussi la plus relaxante possible : sens de l’accueil, mise en confiance et personnalisation des soins sont pour moi et mon équipe un élément essentiel afin de permettre la détente et le bien-être tant recherchée par nos clients.» explique Nolwenn Prigent, spa manager de L’Île de la Lagune.

Plus d'informations sur : www.hotel-ile-lagune.com