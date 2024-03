Boujan-sur-Libron - BÉZIERS : LES CARTELS DE TOROS Y CAMPO 2024

Jeudi 21 mars sous le chapiteau des arènes de Boujan sur Libron, Marin Laval, Élodie Daure et André Roques présentaient les cartels du VIIIeme acte 2024 de Toros Y Campo. Dans l'assistance nous notions la présence des ganaderos Jean-Luc Couturier et Emmanuel Turquay, de Gérard Abella maire de Boujan, des novilleros Nino Julian et Isaac Galvin, Christian Lesur du CFT, de nombreux président de Clubs taurins... C'est donc après un rappel du rôle essentiel des novillades pour l'avenir de la tauromachie que les nombreux présents ont découvert ces cartels :

Samedi 29 juin à 18h30 : novillos de Valverde et Turquay pour Jesus Moreno, Alejandro Chicharro et Cid de Maria. Dimanche 30 juin : 11h : erales de Roland Durand pour Luis Torres (Béziers), Adrian Monroy (Badajoz), Jorge Hurtado (Badajoz), Valentin (Nîmes) et Isaac Galvin (Chiclana). et à 18h : novillos de Guadaira pour Mario Navas, Niño Julian et Samuel Navalon.

Donc en ouverture, Jesus Moreno un madrilène n'ayant à son palmarès débuté en 2019 que 7 novilladas et 3 oreilles du fait de deux années blanches dues au Covid. Alejandro Chicharro de Colmenar Viejo excellent novillero en 2023 pour sa première temporada en novillada piquée, récompensé par 45 oreilles pour 22 paseos et espoir de la tauromachie annoncé deux fois à Las Ventas en mai 2024. Cid de Maria troisième du cartel pour ses débuts en France après 8 novilladas où il a obtenu 17 oreilles l'année dernière et le 3 mars 2024 sorti en triomphe pour la première classification du Circuito de Novilladas de la Comunidad de Madrid.

Dimanche matin, novillada sans picador avec les présences du Biterrois Luis Torres, du Nîmois Valentin et des Espagnols Adrian Monroy, Jorge Hurtado, et Isaac Galvin.

L'après-midi face au novillos de Guadaira, le novillero Mario Navas ayant effectué 3 paseos à Madrid en 2023 et 16 novilladas pour 4 oreilles. Le nîmois Niño Julian - en 2023 : 9 paseos, 6 oreilles - vainqueur de 2023 à Boujan face à des novillos du Curé de Valverde. Le Valencianois Samuel Navalon avec son formidable succès lors de sa première temporada avec 11 paseos pour remporter 19 oreilles et une queue, il est aussi attendu à Séville, Arles, Madrid et Nîmes pour cette année...

Le Club taurin "tendido 7" de Béziers met en concours une "espada de muerte" pour les deux novilladas en piquée. La cavalerie est celle d’Alain Bonijol...

Un important Campo de feria animera dès le vendredi 28 juin cette importante fiesta. De nombreuses manifestions : jeux camarguais, expositions, création artistique, déjeuner gourmand, manèges, stands de produits occitans, tapas, bar à huitres, DJ's... accueilleront les nombreux festaïres du Sud de notre pays.