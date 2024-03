Bassin de Thau - Signature de la charte Faucon Crécerelette Natura 2000

Signature de la charte Faucon Crécerelette Natura 2000

Jeudi 21 mars, à l’occasion du Comité de Pilotage du site Natura 2000 « Plaine de Villeveyrac-Montagnac », les communes de Saint-Pargoire, Saint-Pons-de-Mauchiens et Villeveyrac ont signé la Charte Natura 2000 et ont ainsi rejoint Montagnac dans son engagement en faveur de la biodiversité, plus particulièrement le Faucon crécerellette, espèce rare et emblématique.

Le guide est téléchargeable à cette adresse : https://www.smbt.fr/storage/2024/03/guide-toiture-light-faucon-crecerelette.pdf

Photo d'illustration Wikipédia Par Pierre Dalous