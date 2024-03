France - Les 10 ans de Womanizer : 10 ans...  de plaisir, d'autonomisation, de dévouement, d'orgasmes,

Au cours des dix dernières années, Womanizer a parcouru un chemin incroyable, défendant diverses initiatives avec l'engagement de toujours placer les besoins des femmes au premier plan.

Depuis le premier jour, Womanizer défend les femmes, représentant une myriade de valeurs significatives.

C'est pourquoi, pour notre 10e anniversaire, nous nous concentrons sur les innombrables dimensions qui rendent Womanizer vraiment spécial.

10 ans... de plaisir, d’autonomisation, de dévouement, d’orgasmes, d’innovation, d’amour, à dire oui, à être audacieux, à changer les normes, à redéfinir le plaisir, à briser les stigmates, de feux d'artifice, à voir les étoiles, à ressentir de la dopamine, à avoir les genoux faibles, à crier son propre nom, à se retrouver.

10 ans de dévouement

The Pleasure Fund

The Pleasure Fund est l’engagement pour Womanizer d'investir 250 000 € sur cinq ans dans la recherche pour la santé sexuelle, le bien-être et le plaisir des femmes.

Les femmes ont été historiquement négligées dans la médecine et la recherche.

Ce manque de recherche conduit à un « écart en matière de santé entre les sexes » et Womanizer veut contribuer à réduire cet écart. Le premier projet étudie les effets de la dysfonction sexuelle chez les personnes qui se remettent d’un cancer du sein, en collaboration avec l’hôpital universitaire et l’institut de recherche Charité de Berlin.

10 ans à briser les stigmates

Début 2019, Womanizer a lancé la campagne et le mouvement #IMasturbate pour montrer que la masturbation est complètement naturelle, saine et belle. Nous pensons qu’une sexualité épanouie – notamment avec soi-même – est un élément essentiel d’une vie saine.

Cependant, pour beaucoup de femmes, ce n’est pas encore leur réalité. Une étude Womanizer* a révélé que les hommes se masturbaient 62 % de plus que les femmes en 2021, créant ce que nous appelons le « écart de masturbation ».

En octobre 2020, la chanteuse et auteure britannique Lily Allen a rejoint le mouvement et a contribué à mener la campagne de sensibilisation à une plus grande positivité sexuelle et à mettre fin à la stigmatisation entourant le plaisir féminin.

10 ans à être bruyant

En 2019 et 2020, Womanizer a lancé deux campagnes publicitaires sur panneaux d'affichage auprès des détaillants canadiens, Pink Cherry, Stag Shop et Sexxxplus. Ces publicités ont acquis une reconnaissance mondiale grâce à leur message simple mais audacieux.

À une époque où le sexe était utilisé pour tout vendre, sauf le plaisir féminin, la publicité « Criez votre propre nom » a brisé les limites de l'industrie du bien-être sexuel. Le panneau d'affichage est resté en place pendant plus de trois semaines, devenant ainsi le panneau d'affichage le plus ancien de ce type en Amérique du Nord. Adweek a affirmé qu'il s'agissait du panneau d'affichage le mieux écrit de 2019.

Au début de la pandémie de COVID-19, Womanizer était de retour avec une autre campagne d'affichage qui disait simplement : « Restez à la maison ». Cette campagne a entraîné une augmentation des ventes de 263 % au Canada et de 152 % aux États-Unis, ce qui en fait l'un des projets les plus réussis de Womanizer.

10 ans de Feux d'artifice

A s’aimer soi

A dire oui

10 ans à voir des étoiles

Lettres d'amour de nos clients bien-aimés :

“ J'ai failli atteindre l'orgasme au cours de ma vie, mais souvent je me sentais frustrée, brisée, j'avais l'impression qu'il me manquait une partie de moi-même - la partie de moi-même qui méritait le plaisir féminin. Je me sentais seule.

Les femmes de ma vie que j’admire tant semblent manier leur sexualité comme une arme. Je n’ai jamais eu ce pouvoir, mais je le voulais tellement. Je me suis fixé un objectif secret : avoir un orgasme avant mes 30 ans. Mais je savais que j'avais besoin d'aide.

J'ai acheté mon Womanizer Premium et je l'ai reçu par la poste dans la MÊME semaine !

Je viens de passer une heure sur le sol de ma chambre à m'amuser avec ce jouet.

À 29 ans, j’ai atteint mon premier orgasme en quelques minutes (j’en ai eu deux autres par la suite). J'ai pleuré des larmes de joie. Je ne suis plus « brisé ». En fait, je ne l’ai jamais été. J'ai tellement appris sur mon corps et je suis tellement excitée de les partager avec mon mari bien-aimé. Vous avez changé ma vie.

Je me sens entière. Et il y a tellement plus à découvrir dans le monde du plaisir et de l'amour. “

Je voudrais vous remercier pour votre invention.

Ma femme et moi avons redécouvert le sexe avec le Womanizer :

Nous aimons tellement votre produit que nous voulions faire connaître le coureur de jupons à notre entourage et leur faire découvrir. Beaucoup d'amour! “

“ Le 9 juillet de cette année, j’ai eu mon expérience d’éveil en tant que femme. J'ai 83 ans et je suis marié depuis 53 ans.

Mon mari et moi vous remercions de nous avoir permis d'avoir un mariage épanouissant tard, mais pas trop tard, grâce à votre invention. “

“ J'ai 43 ans, après 25 ans d'activité sexuelle, tout espoir était perdu puisque je n'avais jamais eu d'orgasme vraiment intense et hallucinant....

J’ai juste supposé que j’étais défectueux et que je ne pouvais pas.

J'avais littéralement tout essayé... du moins c'est ce que je pensais.

Je n'étais plus très intéressée par le sexe, et c'était difficile d'être en couple et mariée pendant 16 ans à quelqu'un qui était toujours frustré sexuellement à cause de mon manque d'intérêt. Après avoir subi une hystérectomie il y a 18 mois et avoir remarqué que ma libido avait encore baissé, j'étais finalement déterminée à essayer d'améliorer les choses, dans l'espoir d'éviter le divorce.

Et puis j'ai trouvé Womanizer - Ce petit appareil a sauvé mon mariage et m'a absolument transformée d'une femme calme, timide, déprimée, jamais sexuellement satisfaite, en une déesse vibrante, forte, confiante, pleine de vie et de vitalité !!!

https://www.womanizer.com/fr/