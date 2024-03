Alès - Les Journées Européennes des Métiers d'Art 2024 du 5 au 7 avril 2024 à St Jean du Gard !  

Journées Européennes des Métiers d’Art 2024 :

“Maison Rouge et Cévennes Tourisme organisent le Salon des Artisans d’Art

du 5 au 7 avril 2024 à St Jean du Gard !”



Les Journées Européennes des Métiers d'Art sont un événement annuel unique au monde, dédié aux métiers d’art et à leur valorisation. À cette occasion et pour la troisième année consécutive, Cévennes Tourisme et Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles s'associent pour faire découvrir au grand public les pépites du territoire. Du 5 au 7 avril 2024, une belle diversité de savoir-faire sera présentée à travers des démonstrations, des ateliers, des conférences et des rencontres avec des passionné·e·s.

Au programme, une vingtaine d’artisans d’art du territoire, aux disciplines très différentes, exposeront leurs plus belles créations et prendront le temps d’expliquer comment ils s’y prennent pour les façonner.

Retrouvez le programme détaillé : https://www.cevennes-tourisme.fr/je-decouvre/savoir-faire/artisanat/jema/



Les temps forts à ne pas manquer :

Samedi 06 et dimanche 07 avril à 10h30

Pascale François, céramiste :

Création collective en terre pour découvrir différentes techniques et outils, sur le thème "Esprit de la forêt".

Samedi 06 et dimanche 07 avril à 11h00

Anne-Claire de Davydoff - Hana Kozo

Atelier de carnets cousus avec Hana Kozo. Une initiation à la reliure créative et à l'apprentissage d'une reliure cousue. (Capacité max de 8 personnes par atelier - Inscription sur place).

Samedi 6 avril à 12h00

Les Culottes de Charlotte

Charlotte Piereschi, fondatrice de la marque « les culottes de Charlotte » propose un repas partagé sans tabou où chacune et chacun pourra parler de son rapport à son corps. (Repas tiré du sac)

Samedi 6 avril à 14h30

Pierre Champclaux - Terre de pierre

Démonstration de cuisson Raku. Une technique d'origine japonaise, connue pour ses effets de glaçure et ses variations de couleurs obtenues grâce à des températures élevées suivies d’une rapide réduction d’oxygène.

Samedi 6 avril à 16h00

Léon Igon - Forgeron coutelier

Conférence sur la passion d'un métier. Léo Igon, artisan d’art depuis 2018, a rapidement marqué son empreinte dans le monde de l’artisanat.

Dimanche 7 avril à 10h00

Exploration Artistique accompagnée

A la découverte des ateliers de St Jean du Gard. Au départ de la pépinière Fleurs des Cévennes

Dimanche 7 avril à 15h00

Atelier TUFFERY

Julien Tuffery, 4ème génération de tailleur de jeans en France, à Florac, vous propose une conférence sur l'histoire de cette entreprise et sur les enjeux auxquels elle fait face.

HORAIRE ET INFORMATIONS PRATIQUES :

Le vendredi 05 avril 2024

Ouverture à 16H,

ACCUEIL PRESSE à 17H

suivie d'un vernissage à partir de 18H

Le samedi 06 et dimanche 07 avril 2024

De 10H à 18H

???? Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles - rue de l’industrie à Saint-Jean-du-Gard,

Le Salon des artisans d’art est en accès libre

ACCES AU MUSEE GRATUIT LE DIMANCHE 7 AVRIL