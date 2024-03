Nimes - Sebach accélère son développement en France et nomme Bruno Diss au poste de Directeur Général France

Sebach, spécialiste des solutions sanitaires mobiles adaptées aux besoins spécifiques des chantiers, des sites agricoles ou industriels ainsi que des événements, annonce la nomination de Bruno Diss en tant que Directeur Général France.

Cette nomination intervient alors que la société souhaite accélérer son développement en France - suite à son rachat par le groupe allemand TOI TOI au printemps 2022 - qui passera notamment par la structuration et l’accroissement de 30 % de son réseau d’agences et de ses effectifs à l’horizon 2025.

Un expert pour accélérer le développement de Sebach en France

Diplômé d’une Maîtrise en sciences et techniques de gestion (EM Strasbourg Business School) ainsi que d’un DESS Stratégie de Gestion des Entreprises de l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) de Strasbourg, Bruno Diss intègre en 2002 Eurest au poste de responsable du développement. Il rejoint par la suite le groupe Elior en qualité de chef des ventes grands comptes, puis en tant que directeur des ventes. De 2012 à 2015, il occupe successivement le poste de directeur commercial chez Facilicom puis Samsic Groupe. Depuis plus de cinq ans, il était Directeur Commercial chez Hertz France, jusqu’à sa récente arrivée chez Sebach.

Succédant à Sylvain Grévoz, son expertise permettra de mener à bien les activités commerciales de la marque et de déployer la stratégie du groupe en France. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera notamment amené à travailler sur différents projets événementiels majeurs (festivals de musique et course automobile, entre autres) qui se tiendront en 2024. Des solutions de vidange seront par ailleurs déployées dans le cadre d’une compétition d’envergure internationale prévue cet été à Paris.

« Maîtrisant l’ensemble de sa chaîne de valeur, de la conception du produit à sa livraison, en passant par sa fabrication, Sebach bénéficie d’un savoir-faire unique en Europe qui lui permet de maintenir sa position de leader sur le marché. L’entreprise est vouée à se développer de manière significative sur le territoire français dans les prochaines années. Contribuer à l’expansion de ce pionnier guidé par l’innovation et l’engagement durable est un challenge très excitant », déclare Bruno Diss.

Un prestataire engagé, tourné vers l’innovation et le développement durable

Filiale du Groupe TOI TOI depuis 2022, Sebach est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’entretien de solutions sanitaires mobiles (cabines WC, douches portables, modulaires sanitaires, bases-vie, lave-mains et autres dispositifs complémentaires) pour le BTP, l'industrie, l'agriculture, les collectivités et l'événementiel. Forte d’un savoir-faire unique fondé sur plus de 30 ans d’expérience, l’entreprise souhaite contribuer à la qualité de vie au travail des salariés mais également fournir un accès aux sanitaires pour tous.

Pour ce faire, l’entreprise s’appuie aujourd’hui sur une centaine d’employés, 4 agences régionales qui ouvrent ce mois-ci, et une dizaine de concessionnaires pour fournir à ses clients un service de proximité et une prestation intégrale : du conseil en amont pour créer la zone sanitaire la mieux adaptée au site, à la mise en place, la maintenance ainsi que le retrait des sanitaires mobiles en fin de location. Un réseau voué à se développer rapidement avec l’ouverture, d’ici fin 2024, de 5 nouvelles agences.

L’entreprise est engagée dans un investissement continu en Recherche & Développement (R&D) pour fournir en location des solutions de haute qualité tout en réduisant l'empreinte carbone de son activité avec des produits innovants entièrement fabriqués en Europe à partir de matières premières sourcées localement.

« Pour Sebach, s'engager pour la durabilité implique non seulement d’utiliser les ressources de la planète de façon rationnelle en pensant aux générations futures, mais aussi d'œuvrer pour le respect des personnes qui l'habitent aujourd'hui. À travers la location, mise en œuvre et maintenance de toilettes mobiles, nous répondons aux besoins de la population là où elle ne dispose pas d'installations sanitaires. Les dispositifs Sebach garantissent ce droit d’accès aux toilettes à tous ceux qui passent du temps en plein air pour le travail ou le plaisir, tout en leur assurant confort, sécurité et hygiène », souligne Bruno Diss.

Nommée « Top Innovator » 2023 en Allemagne, Sebach France prévoit d’enrichir très prochainement son offre de services clé en main ainsi que son catalogue d’innovations, telles que des cabines antibactériennes ou 100 % recyclables en filets de pêche, ou autres cabines mobiles particulièrement adaptées au secteur du BTP.