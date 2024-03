Aigues Mortes - Tous au compost ! 2024 revient en force

Terre de Camargue propose à l’occasion de « Tous au compost ! » tout un programme d’actions et d’animations. Du lundi 25 mars au vendredi 5 avril, le service environnement se mobilise autour de cette manifestation nationale dédiée au compostage de proximité, avec distribution de compost, mise à disposition de composteurs individuels et animations sur les marchés.

Depuis janvier, tout le monde a obligation de trier ses biodéchets (restes de cuisines et petits végétaux). Beaucoup trop d’idées reçues persistent sur le compostage : un composteur sent mauvais, attire les nuisibles, demande du temps, est compliqué à gérer… En réalité, le compostage propose une solution pratique et efficace pour valoriser ses biodéchets tout en diminuant son impact environnemental. Composteur individuel ou partagé, avec ou sans jardin, il existe une solution adaptée à chaque situation.

Distribution gratuite de compost en vrac

Durant 2 semaines, les particuliers pourront récupérer gratuitement du compost en vrac. Cette distribution est réservée aux habitants du territoire (Aigues-Mortes, Le Grau du Roi et Saint-Laurent d’Aigouze) dans la limite de 0.5 m3 et des stocks disponibles. L’engrais distribué est produit localement sur la plateforme de l’Espiguette à partir des déchets végétaux du territoire apportés dans les différentes déchèteries intercommunales. C’est un amendement d’excellente qualité, utilisable en pot comme en pleine terre. Pour récupérer le compost, il est nécessaire de se munir d’un contenant : sac, seau, remorque…

La distribution se fera aux horaires habituels d’ouverture des sites :

du lundi 25 mars au vendredi 5 avril, à la plateforme de compostage de l’Espiguette au Grau du Roi

du lundi 25 mars au vendredi 29 mars à la déchèterie d’Aigues-Mortes, chemin du bosquet

du mardi 2 au vendredi 5 avril, à la déchèterie de Saint-Laurent d’Aigouze, chemin des charretiers

Animations » sur les marchés

La coopérative COMPOSTONS, en partenariat avec SUEZ (dans le cadre du programme de la réduction des déchets #OCTAV), animera des ateliers de sensibilisation sur les bases du compostage. Les animateurs proposeront des jeux, de la documentation… Pourquoi composter ? Comment réussir son compost ? Quels sont les processus naturels qui transforment les biodéchets ? Le stand est à retrouver sur les marchés des 3 villes, de 9h à 12h :

mercredi 27 mars sur le marché d’Aigues-Mortes

mercredi 3 avril sur le marché du Boucanet au Grau du Roi

vendredi 5 avril sur le marché de Saint-Laurent d’Aigouze

Distribution de composteurs individuels pour jardins

Les habitants du territoire pourront, sur présentation d’un justificatif de domicile, récupérer un composteur avec un bioseau (pour transporter les biodéchets de la cuisine au jardin) et un guide d’utilisation.

jeudi 28 mars de 14h30 à 17h, à la déchèterie d’Aigues-Mortes

Deux autres distributions auront lieu après l’opération Tous au compost ! :

jeudi 11 avril de 14h30 à 17h, à la déchèterie de Saint-Laurent d’Aigouze

mardi 30 avril de 9h à 11h30, à la déchèterie du Grau du Roi

« Apéros compost »

Les utilisateurs et riverains de 3 composteurs partagés seront invités à un moment de convivialité autour d’un verre. Ils pourront récupérer du compost (produit sur place avec leurs biodéchets) et échanger sur leurs pratiques. Ce sera aussi l’occasion d’une rencontre entre voisins et pour ceux qui ne pratiquent pas encore le compostage de se laisser convaincre…

Renseignements auprès du service environnement au n° gratuit 0 800 004 227 ou par mail : environnement@terredecamargue.fr