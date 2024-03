Hérault - VIDEO : Opération Choc et lettre d'information du député de l'Herault Aurélien Lopez-Liguori - Mars 2024

Fraudes, tromperies des consommateurs... des pratiques honteuses ont cours dans la grande distribution pour « franciser » des produits étrangers

Je me suis rendu sur le terrain pour une opération avec les agriculteurs dans les grandes surfaces de Pézenas et Balaruc-Le-Vieux, afin de sensibiliser les employés et les clients aux pratiques frauduleuses qui contribuent à tuer notre paysannerie.

Lettre d'information de votre député Mars 2024

Afin de vous tenir informés de mes combats pour notre territoire Héraultais , sur le terrain et à L'Assemblée Nationale, je vous joins ma lettre d'information du mois de mars.

De cette façon, vous serez tenus au courant de mon activité parlementaire et constaterez par vous-mêmes mes efforts quotidiens pour être digne de la responsabilité que vous m'avez confiée.