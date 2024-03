Toulouse - Précarité étudiante : En mars, Toulouse Football Cœur s'engage aux côtés d'équipage solidaire

En mars, Toulouse Football Cœur, le fonds de dotation du club de football toulousain, soutient Équipage Solidaire, une association qui œuvre à l’échelle nationale pour lutter contre la précarité étudiante et le gaspillage alimentaire, et pour réinventer l'engagement citoyen. Ce partenariat s’inscrit en amont de l’ouverture à Toulouse, le 4 avril, de Dressed, la boutique de vêtements 100% gratuite pour les étudiants précaires. Il s’agira de la première adresse en région de cette initiative unique en son genre, qui a déjà fait ses preuves à Paris, où elle a été lancée en avril dernier.

ÉQUIPAGE SOLIDAIRE : UNE ASSOCIATION CRÉÉE PAR DES ÉTUDIANTS, POUR LES ÉTUDIANTS EN DIFFICULTÉ

Née du constat de la précarité galopante chez les étudiants, l'Équipage Solidaire est une association à but non lucratif créée en 2020 ayant pour principale mission d'accompagner et de favoriser le bien être personnel et professionnel des jeunes. Elle repose sur 3 piliers :

Lutter contre la précarité étudiante

Lutter contre le gaspillage alimentaire

Réinventer l'engagement citoyen

Pour mener à bien sa mission, Équipage Solidaire s'appuie sur les outils numériques, en les mettant au service de l'entraide, et sur le concours de ses 2 300 bénévoles à travers la France. Elle est notamment à l'origine de Delivraide, première plateforme de livraison gratuite et solidaire de repas et de produits d'hygiène à destination des étudiants en difficulté. Lancée en mars 2021, dans le contexte de crise sanitaire, la plateforme est aujourd’hui présente dans 13 villes en France et a permis de distribuer plus de 50 000 repas en 3 ans. En 2022, Toulouse se classait 2ème, derrière Paris, pour le nombre de commandes Delivraide.

En avril 2023, Équipage Solidaire a ouvert à Paris la première boutique de vêtements 100% gratuite pour les étudiants dans le besoin. Baptisée Dressed, elle a permis, en moins d’un an, de distribuer plus de 3 000 vêtements (neufs ou de seconde main en parfait état).

Équipage Solidaire en quelques chiffres :

55 000 repas distribués

10 000 kilos de denrées sauvées

+ de 3 000 habits distribués

2 300 bénévoles

TOULOUSE FOOTBALL CŒUR, SOLIDAIRE DES ÉTUDIANTS PRÉCAIRES

Depuis son lancement en 2021, Toulouse Football Cœur, le fonds de dotation du club de football toulousain, a mis en œuvre un ambitieux programme pour soutenir des causes et associations œuvrant sur son territoire, dans les domaines de la santé et de la précarité.

Le fonds de dotation a fait le choix d’établir un calendrier régulier d’accompagnement, une organisation qui lui permet de concentrer des moyens humains et matériels sur un projet et/ou une cause prédéfinie(e) chaque mois. Sensible à la cause portée par Équipage Solidaire, Toulouse Football Cœur a souhaité la mettre à l’honneur en ce mois de mars et lui apporter son soutien.

3 temps forts sont prévus dans le cadre de ce partenariat :

Le mercredi 13 mars , une visite du Stadium sera proposée aux bénévoles et aux bénéficiaires de l’association, en présence des joueurs du club.

, une visite du Stadium sera proposée aux bénévoles et aux bénéficiaires de l’association, en présence des joueurs du club. Le vendredi 15 mars , le match TFC x OL sera aux couleurs de l’association, avec un dispositif dédié : message LED, écrans géants, message speaker, coup d'envoi fictif... Par ailleurs, un stand sera installé sur le parvis pour sensibiliser les supporters aux actions menées par Équipage Solidaire.

, le match TFC x OL sera aux couleurs de l’association, avec un dispositif dédié : message LED, écrans géants, message speaker, coup d'envoi fictif... Par ailleurs, un stand sera installé sur le parvis pour sensibiliser les supporters aux actions menées par Équipage Solidaire. Le mardi 26 mars, le Stadium accueillera l’évènement de lancement (sur invitation) de la future boutique solidaire Dressed, qui ouvrira ses portes en avril au Musée des Abattoirs.

TOULOUSE ACCUEILLE LA PREMIÈRE BOUTIQUE DRESSED EN RÉGION

La boutique toulousaine Dressed sera la 2nde en France, après Paris. Installé au cœur du Musée des Abattoirs, ce local ouvrira ses portes chaque jeudi (hors vacances scolaires) à partir du 4 avril.

À noter : les entreprises textiles qui font don d'une partie de leur stock peuvent défiscaliser à hauteur de 60% de la valeur HT.

Les vêtements proposés (neufs ou de seconde main en parfait état) proviennent de dons de grands groupes, marques, indépendants et particuliers. L’association les lave, trie et indexe avant de les mettre à disposition gratuitement auprès d'étudiants en situation précaire. Pour pouvoir accéder à la boutique, ces derniers sont invités à s’inscrire sur le site https://dressed-shop.fr/

Pour soutenir cette initiative, le Toulouse Football Cœur offrira des vêtements issus de la boutique du TFC. Les marques Serge Blanco (partenaire du club) et Visionnaire, ont également souhaité apporter leur soutien.

« Nous sommes extrêmement heureux et honorés d'être soutenus par l’un des emblèmes de Toulouse, le TFC. De notre côté nous recevons des demandes d'étudiants en situation de précarité chaque semaine, beaucoup plus que l'on ne peut l'imaginer, parce que la précarité n'est pas toujours "visible". Ces étudiants masquent leur situation du mieux qu'ils le peuvent, à leurs camarades de classe et parfois même à leur propre famille. Cette collaboration tombe à pic avant une deuxième session de partiels pour la majorité d'entre eux, merci Toulouse Football Cœur ! » Rania Daki, responsable de l'antenne Toulousaine de l'Équipage Solidaire

« La cause étudiante est régulièrement au cœur de nos préoccupations. Accompagner l'initiative d'Équipage Solidaire, qui offre une réponse innovante et pratique aux étudiants précaires, nous a semblé évident. Nous saluons l'engagement de nos partenaires, Serge Blanco et Visionnaire, qui, par leurs dons en nature, vont faciliter le lancement du projet Dressed à Toulouse. Nous encourageons toute la communauté du TéFéCé et les entreprises du territoire à suivre leur exemple, leur aide fera la différence ! » Manon Lombard, Responsable RSE du Toulouse FC



À propos du Toulouse Football Cœur

Actif depuis 2001 sur des projets mêlant sport et citoyenneté, le Toulouse Football Club a progressivement accéléré la mise en place d’une véritable politique RSE avec la création, en 2010, de sa Fondation, puis le lancement, en 2021, d’une structure entièrement dédiée au mécénat : son fonds de dotation, Toulouse Football Cœur. C’est un engagement RSE notable dans le milieu du football professionnel français car c’est l’un des rares club de Ligue 1 qui disposent aujourd’hui à la fois d’un fonds de dotation et d’une fondation.

Adossé à la Fondation du Toulouse FC, le Toulouse Football Cœur peut compter sur une communauté engagée et la notoriété de ses membres pour mobiliser grand public, entreprises et partenaires au profit de causes sociales et solidaires. Pleinement intégré à la vie du club, il travaille de façon transversale avec tous les services du Toulouse FC et s’appuie sur toutes les compétences et les moyens intégrés pour agir. Toulouse Football Cœur mobilise deux personnes à plein temps : Manon Lombard, Responsable RSE et Line Di Guglielmo, chargée de mission RSE.

Depuis la création du fonds de dotation, une vingtaine d’associations (Banque Alimentaire 31, Emmaüs Toulouse, Ligue contre le Cancer 31, Secours Populaire Français 31, …) et près de 50 projets (dont la Maison du Sport au féminin) ont déjà bénéficié de cet engagement.