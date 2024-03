Baillargues - Les Jeux Olympiques et Paralympiques motivent les seniors à reprendre ou intensifier le sport.

A l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques, Resterjeune.com, une solution 100% digitale et inclusive pour le maintien du bien-être des + 50 ans, a lancé une enquête auprès de sa communauté de seniors de plus de 50 ans en février dernier. L’objectif consistait à savoir si les JOP pouvaient ou non stimuler l’activité physique et mentale des plus de 50 ans et si oui pourquoi et comment. Les résultats ont été rendus publics à l’occasion du Salon des Seniors qui a eu lieu à Paris.

Les JOP, une motivation pour un bon tiers de seniors !

En effet, 1 senior sur 3 déclarent que les JOP le motive à reprendre ou intensifier son activité physique et sportive. Ils sont même 7% à se déclarer « absolument » convaincus. Ce chiffre est encourageant dans une population dont on imagine que les sources de stimulation peuvent être ailleurs.

« C’est aux professionnels du sport et de la santé d’intensifier leur savoir- faire pour les motiver. Les leviers de conviction existent. Selon l’étude CSA menée en automne 2023, pilotée par Silver Alliance en partenariat avec ResterJeune.com, 96% des seniors déclaraient vouloir suivre les compétitions. Reste à transformer cet intérêt en un acte sportif », précise Julien Hyardet, fondateur de ResterJeune.Com

Teddy Riner, le champion préféré des seniors !

Parmi les sportifs olympiques, ayant le plus de chance d’être médaillés, c’est le judoka, Teddy Riner qui arrive en tête (56 %) : figure intergénérationnelle, il fait l’unanimité, quels que soient les âges et corrobore ainsi les résultats des enquêtes[2] le consacrant sportif préféré de tous les Français. Le suivent dans l’ordre : le nageur Florent Manaudou (46 %), la judokate Clarisse Agbegnenou (35%), le footballeur Kylian Mbappé ( 28 %) et la gymnaste Mélanie De Jesus Dos Santos (26 %).

Les seniors aiment les disciplines olympiques traditionnelles !

Les disciplines que nos seniors suivront prioritairement seront les plus emblématiques de la compétition olympique : la gymnastique (34%), l'athlétisme (31%) et la natation (25%). Côté paralympisme, la natation vient en tête (32%), suivie de l’athlétisme (27%) et du basket fauteuil (21%).

Yannick Noah, élu sportif senior le plus inspirant !

Parmi les champions français ayant passé la cinquantaine, l’ex- tennisman Yannick Noah (43%), l’ex-cycliste Jeannie Longo (42%), et l’ex-athlète Marie-José Perrec ( 36%) sont ceux qui les inspirent le plus dans leur manière d'être.

Les seniors admirent la force mentale des athlètes !

Parmi les qualités et les valeurs des sportifs de haut niveau que les seniors admirent et qu'ils aimeraient avoir, figurent la force mentale (64%), la ténacité (54%) et la détermination (43%). Ces trois valeurs liées à la volonté, devancent l'hygiène de vie (40%) et la discipline (39%), également importante pour les seniors.

“En tant qu’ex sportif de haut niveau, je ne suis pas surpris que la force mentale soit l’une des qualités les plus enviées. Elle permet de tenir ses objectifs sur la longueur. Elle peut être atteinte par tout un chacun, à condition d’accepter une approche globale! Pour améliorer sa force mentale, on doit aussi travailler simultanément sa nutrition, son hydratation, son sommeil, la gestion du stress ou encore le développement personnel. Par ailleurs, la notion de plaisir est capitale. L’activité physique elle-même ne doit pas être perçue comme une contrainte mais comme quelque chose de ludique et de fun” explique Julien Hyardet, fondateur de ResterJeune.Com

Ce que les seniors font déjà pour rester en forme

L’enquête CSA l’avait confirmé : la quasi-totalité des séniors (91%) estiment que la pratique d’un sport peut aider à se sentir mieux. Et l'enquête menée auprès des seniors de ResterJeune.Com insiste sur deux éléments supplémentaires :

Le sport “médicament” : les seniors ont recours au sport pour lutter contre certaines pathologies du vieillissement.

Arthrose ou arthrite (57%), prise de poids (56%) et mal de dos (50%) sont les trois principaux soucis de santé que les seniors ressentent au moment de reprendre une activité physique régulière. Ce sont les trois mêmes soucis que les seniors disent avoir partiellement ou entièrement résolus par l'activité : mal de dos (33%), arthrose ou arthrite (27%) et prise de poids (21%). “Le mouvement est bien souvent la solution de nos douleurs chroniques. L’activité physique, au même titre que la nutrition et le bien-être mental, sont nos plus grandes médecines naturelles au monde ! ils sont au cœur de la prévention. Il est temps que la prévention joue un rôle central dans notre système de santé. Le sport, la nutrition et le bien-être mental doivent être reconnus comme les piliers du bien vieillir”.

Le ticket “sport & alimentation” reconfirmé !

Le recours au sport s’accompagne d’une démarche plus globale en termes d’alimentation & de nutrition. 96% des seniors disent adopter ou avoir déjà adopté une alimentation saine et équilibrée. 79% cuisinent eux-mêmes autant que possible, 69% boivent 1,5 litre d'eau par jour. 64% disent réduire leur consommation de sucre même s’ils ne sont que 16% à abandonner le dessert en fin de repas ! Arrêter de grignoter (38%), boire davantage d'eau (28%) et ne pas systématiement prendre de dessert (26%) sont les gestes qu'ils souhaitent acquérir.

“Oublions les régimes. Cessons de nous peser en permanence! Certes la balance indique un poids mais elle ne donne aucune indication sur les mensurations et le ressenti ! En réalité, même avec l’âge, il ne s’agit pas de moins manger mais de mieux manger ! Apprendre à avoir les bonnes bases alimentaires c’est comprendre que nous sommes entourés de produits ultra-transformés mauvais pour notre santé est essentiel. Il faut savoir lire les étiquettes au supermarché, car plus la liste des ingrédients est longue, moins le produit est bon pour nous ! Autre astuce, “la règle des 80-20”: manger sainement à 80% de son temps et pouvoir se faire plaisir les 20% restants. Car oui, contrairement aux idées reçues, se faire plaisir de temps en temps aide à conserver un mode de vie sain sur le long terme”.

ResterJeune.Com, une entreprise innovante et singulière de la silver économie

« Avec plus de 10 000 utilisateurs conquis en peu plus de 3 ans, ResterJeune.com a déjà redonné le sourire et amélioré la vie de milliers de personnes grâce à une méthode unique et globale », précise Julien Hyardet, ancien joueur de rugby professionnel, qui voyant ses proches, notamment sa maman et ses grands-parents avancer en âge, s’est lancé dans l’entreprenariat pour concevoir et développé une solution complète et singulière.

Membre de Silver Alliance, lauréate du prix Silver Valley 2023, soutenue par VIVA Lab, ResterJeune.Com est en pleine levée de fonds.