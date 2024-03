Hérault - L'Engagement majeur du Département de l'Hérault face à la sécheresse

L’Engagement majeur du Département de l’Hérault face à la sécheresse

Le Département de l’Hérault traverse une période de sécheresse persistante depuis maintenant 2 ans. Cette réalité impose à notre collectivité le devoir impérieux de maintenir et de renforcer nos efforts dans la gestion rationnelle de l’eau.

Face à cette situation critique, le Département de l’Hérault demeure résolu à redoubler d’engagement et de vigilance quant à la préservation et à la gestion responsable de cette ressource vitale.

Nous nous engageons ainsi à intensifier nos initiatives en matière de conservation de l’eau, de modernisation des infrastructures hydrauliques et de sensibilisation de la population à l’importance cruciale de cette ressource.

Nous travaillons sans relâche pour trouver des solutions durables et efficaces afin de préserver la ressource en eau pour les générations futures.

2 ans de sécheresse dans l’Hérault

L’eau provient dans 95 % des cas des nappes souterraines qui sont préalablement identifiées et contrôlées. Elle est prélevée grâce à des forages puis traitée pour être conforme et rendue potable. Stockée dans des réservoirs appelés aussi « châteaux d’eau », elle s’écoule naturellement par gravité dès que le robinet est ouvert. Lorsque le niveau des nappes souterraines baisse, cela peut entrainer des difficultés pour certaines communes de s’approvisionner en eau. Considérée longtemps comme un bien abondant en France, l’eau est reconnue aujourd’hui comme une ressource épuisable.

Afin de lutter contre les conséquences de cette sécheresse, le département est devenu le théâtre d’une mobilisation collective de multiples acteurs, tous conscients de l’importance cruciale de préserver la ressource en eau. En qualité de gestionnaire d'ouvrages hydrauliques et d'expert en la matière, le Département joue un rôle direct dans la protection de l'eau mais se positionne aussi comme un réel partenaire dans la gestion de la ressource. Actif et engagé, il façonne des solutions concrètes pour offrir un avenir durable aux Héraultais.

« Face à ce défi, le Département de l’Hérault est aux côtés des citoyens, avec des actions concrètes partout sur le territoire. » Kléber MESQUIDA, Président du Département de l’Hérault

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les nappes souterraines ne se remplissent pas systématiquement lorsqu’il pleut en raison de plusieurs facteurs :

Tout d’abord, l’eau de pluie peut être absorbée par le sol et être utilisée par les plantes pour la croissance, évaporer à la surface ou s’écouler dans les rivières avant d’atteindre la nappe phréatique. De plus, la capacité d’absorption du sol peut varier en fonction de sa composition, de son imperméabilité et de la présence de roches ou de couches géologiques qui peuvent empêcher l’eau de pénétrer dans la nappe.

3 ENJEUX. et 10 ACTIONS

LES SOLUTIONS DU DEPARTEMENT POUR UNE GESTION DURABLE DE L’EAU

o Solidarité avec les communes

o La qualité des rivières

o La gestion des barrages

o Expérimentation : les économies d’eau, un engagement exemplaire

o Recherches et innovations : le Département anticipe les besoins

o La protection de l’environnement : renaturation des milieux

LE SOUTIEN AUX AGRICULTEURS ET AUX ACTEURS DU TOURISME

o Solidarité avec les agriculteurs

o Le Département au plus près de l’Hôtellerie de plein air

SENSIBILISATION ET PEDAGOGIE AUPRES DES HERAULTAIS

o Le Domaine Départemental de Restinclières, un lieu éducatif

o Des écogestes à adopter au quotidien

Les solutions du Département pour une gestion durable de l’eau

Recherches, innovations, accompagnement technique et d’expertise, lauréat d’un appel à projet de l’Agence de l’eau, le Département s’engage sur tous les fronts et sans relâche depuis des années pour préserver la ressource en eau : mise en lumière sur ces solutions innovantes.

SOLIDARITE AVEC LES COMMUNES

Le Département agit sur le territoire en accompagnant les communes dans la gestion de leurs ressources en eau et de leur installation en eau potable, en apportant un appui technique et financier. Via Hérault Ingénierie, il intervient auprès des communes héraultaises pour les accompagner dans la connaissance et la maitrise de leurs ressources et pour la recherche de nouveaux points de captage. Il assure également une assistance pour la réalisation des travaux allant du captage au robinet de l’usager (traitement, stockage, canalisation) et pour le maintien d’un bon niveau de fonctionnement afin de limiter les fuites.

• Economiser l’eau, une charte départementale créée

En juillet 2023, une charte d’engagement départemental « économisons l’eau, ma commune s’engage ! » a été signée. L'objectif général de cette charte, ou « plan d'action d'urgence et de responsabilité face à la sécheresse », est de limiter les tensions sur les ressources en eau dans ses diverses utilisations dans l'Hérault. Il est essentiel d'accentuer les économies d'eau grâce à un effort collectif de l'ensemble des utilisateurs (particuliers, professionnels, entreprises, collectivités) dans le contexte actuel de sécheresse.

La charte prévoit 13 engagements forts des signataires, services de l’État, Association des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité de l’Hérault, conseil départemental et collectivités, dans un esprit de partage entre tous les acteurs publics en matière d’eau : signalement de toute difficulté éventuelle sur la disponibilité de la ressource, conception et déploiement de plans d’économies sur les bâtiments communaux et intercommunaux, concertation avec les populations et les acteurs économiques et associatifs du territoire, opérations de sensibilisation des populations et facilitation dans la mise en œuvre du pouvoir de police du maire (respect des arrêtés préfectoraux relatifs aux restrictions sur les usages en eau), etc.

A NOTER - Le Département prévoit de déployer une dizaine de matériel de suivi des nappes d’eau d’ici cet été.

Cette action entre dans une des mesures « sécheresse » qui consiste à surveiller la ressource afin d’anticiper toute situation de difficulté et de pénurie.

Ces futures stations de mesure sont réparties sur plusieurs communes : Cambon et Salvergues, Carlencas et Levas, Cazouls les Béziers, Fos, Lunas, Murviel les Béziers, Pézènes les Mines, Le Soulié, Thézan, Saint Bauzille de Putois et Villemagne L’Argentière.

• La lutte contre les inondations

En matière de lutte contre les inondations, les syndicats de bassin (EPTB), dont la gouvernance est partagée entre le Département et les EPCI (Établissement public de coopération intercommunale), élaborent et animent des PAPI (Programme d’actions de prévention des inondations). Les actions inscrites sont soutenues financièrement par le Département au travers de sa participation statutaire aux syndicats et de l’aide financière aux collectivités (communes, EPCI). Il s’agit par exemple d’aide à la réalisation d’ouvrages de protections hydrauliques (digues, barrages écrêteurs de crues). Le Département finance aussi des actions d’entretien de la ripisylve qui participent à la réduction du risque de formation d’embâcle et au ralentissement des écoulements lors des crues...

LA QUALITE DES RIVIERES

Depuis 2000, le Département de l’Hérault en partenariat avec l’Agence de l’eau réalise le suivi de la qualité des eaux superficielles des principales rivières du Département. Globalement, la qualité s’améliore grâce aux importants efforts collectifs, bien que la situation reste fragile en raison des fortes pressions sur les milieux aquatiques.

Il réalise des aménagements pour protéger la biodiversité, comme récemment une passerelle franchissant le Lez pour préserver une espèce menacée : le chabot du Lez.

LA GESTION DES BARRAGES

Le Département est propriétaire d’un important patrimoine hydraulique, notamment de 2 grands barrages : le barrage du Salagou et le barrage des Olivettes. Ces ouvrages fournissent de nombreux avantages aux Héraultais au travers de l’irrigation agricole, la protection contre les crues ou encore les loisirs. Les barrages contribuent également à l’amélioration des milieux aquatiques par le soutien des débits des fleuves en période de basses eaux. Certains ouvrages hydrauliques départementaux, situés dans le basses plaines de l’Aude permettent de réguler les remontées de salinité dans le fleuve et certains étangs.

Le Département porte des études et réalise des travaux sur ses ouvrages afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences de sécurité requises, et de garantir leur conformité vis-à-vis des différentes réglementations en vigueur. À cette fin, il met en place les modalités d’entretien, de surveillance et de suivi de leur bon fonctionnement.

A NOTER : En 2024, plusieurs interventions sont prévues : une nouvelle passe à poissons au barrage anti-sel de Fleury d’Aude pour garantir la continuité écologique, des interventions et travaux sur les barrages du Salagou et des Olivettes pour garantir leurs niveaux de sécurité dans un contexte réglementaire toujours plus exigeant

EXPERIMENTATION : LES ECONOMIES D’EAU, UN ENGAGEMENT EXEMPLAIRE

• Un appel à projet d’envergure

LeDépartementasignéavecl’Agencedel’eauunaccord-cadresurlapériode2019-2024. Ce partenariat a pour but de promouvoir une gestion intégrée, concertée et équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques conciliant la satisfaction des usages et la préservation des écosystèmes.

Dans le cadre de l’appel à projets « Economies d’eau » de l’Agence de l’eau dont le Département de l’Hérault a été lauréat en 2021, ce dernier a déployé un plan d’action sur une durée de 3 ans.

L’enjeu : faire évoluer les pratiques d’économies d’eau à travers la mise en place de plusieurs dispositifs innovants pour réduire les consommations sur 6 sites pilotes du Département.

Engagé dès 2005 sur la question des économies d’eau, le Département a impulsé une dynamique collective auprès des agents de la collectivité, puis plus largement des usagers, pour économiser l’eau à travers l’installation d’équipements et la surveillance des consommations notamment. Toute économie d’eau est aussi une économie d’énergie : l’eau non consommée n’est ni traitée, ni stockée, ni distribuée dans les réseaux, ni rejetée. Cette démarche d’envergure sera accompagnée par des campagnes d’information à destination des agents et du grand public.

6 sites pilotes du Département :