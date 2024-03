Mèze - Un cycliste victime d'un accident mortel sur la commune de Mèze

Un cycliste victime d’un accident mortel sur la commune de Mèze

Les sapeurs-pompiers de l’hérault sont intervenus ce matin à 6h39 sur la commune de Mèze pour un accident de la circulation entre un Véhicule poids lourd et un cycliste. Le véhicule de transport de marchandise poids lourd aurait percuté un cycliste sur la Route départementale D51.

À l’arrivée des secours, le malheureux cycliste de 40 ans était en arrêt cardio-ventilatoire, et un protocole de réanimation a immédiatement été mis en place par les sapeurs-pompiers et la Structure mobile d'urgence et de réanimation du SMUR avec l’engagement de de l’hélicoptère du Service d'aide médicale urgente du SAMU de l’hérault

Malgré l’intervention rapide des secours, le cycliste de 39 ans est décédé. Le conducteur du camion choqué, a également été pris en charge. A l’heure ou nous écrivons ces lignes il n’y a pas de précisions sur les circonstances de l’accident.



Photo d’illustration