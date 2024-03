Lozère - Aux sons #7 - Carte blanche à l'atelier des artistes en exil vendredi 05 avril 2024

Détours du Monde et Scènes Croisées s’unissent avec passion le vendredi 05 avril 2024 pour la 7ème édition d’AUX SONS à Chanac, mettant en valeur l’atelier des artistes en exil. Nous sommes heureux d'accueillir des artistes exceptionnelles venues d’Iran et du Sahara occidental représentant l'expression vivante de la diversité culturelle. Cette rencontre unique et puissante, met en avant la force artistique, incarnées par les talentueuses Hura et le Dighya Moh Salem Band.

Commencez la soirée, avec Hura venant d’Iran, née en 1985. En tant que plasticienne, elle présente son travail en Iran, aux États-Unis et en France, où elle est contrainte de rester en 2016. Elle est une des première femme à chanter en sistani, la langue de sa région natale.

Découvrez ensuite Dighya Moh Salem Band venant du Sahara Occidental. Elle reprend le répertoire sahraoui traditionnel et compose des titres originaux, en parlant des souffrances de son peuple et son combat pour la liberté. Annexé depuis 1975 par le Maroc, après la colonisation de l’Espagne en 1884, les artistes sahraouis sont contraints à l’exil pour exercer leur art, outil de lutte pour réclamer leur indépendance, perpétuer leur culture et affirmer leur identité.

L’atelier des artistes en exil est un espace d’accueil, de conseil, de convivialités et de pratiques artistiques. Victimes de guerres et de discriminations raciales, ethnicises, sexuelles, genrées, religieuses, économiques ou politiques, chaque jour, davantage d’êtres humains sont poussés hors de chez eux. Parmi ces personnes déplacées se trouvent des artistes, souvent en lutte de longue date avec les autorités.



Salle polyvalente de Chanac

14€ / 12€ la soirée / Gratuit pour les moins de 14 ans

Bus au départ de Mende à 2 euros. Réservations obligatoire au 04 66 65 75 75.

Infos & billetterie : https://scenescroisees.fr/

Concerts co-accueillis à Chanac avec Détours du monde et l’EPCI Aubrac Lot Causses Tarn