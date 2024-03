Hérault - Une étude mondiale révèle que l'Espagne est le pays le plus satisfait sexuellement d'Europe, suivi de la France

Dans l’étude totale portant sur 11 pays du monde (dont les États-Unis et l’Australie), le Royaume-Uni se classe au 10e rang, suivi seulement du Japon (35 %). Les États-Unis se classent au 6e rang avec 43 %, tandis que l'Australie se classe au 8e rang avec 38 %.

Il est intéressant de noter un écart de satisfaction sexuelle en faveur des femmes dans l’ensemble de l’étude, la population féminine de chaque pays répondant être plus satisfaite sexuellement que ses homologues masculins. Cet écart étant le plus élevé au Japon, où il y a un écart de 26 % entre la satisfaction des femmes et celle des hommes.

Céline Vendé, sexologue, sexothérapeute et expert Womanizer commente « La satisfaction sexuelle varie grandement d’un pays à l’autre car elle est influencée par de nombreux facteurs culturels, sociaux, économiques et individuels. Les cultures qui abordent la sexualité de manière ouverte et positive tendent à avoir des taux plus élevés de satisfaction sexuelle. La communication ouverte sur les désirs, les préférences et le consentement peut aussi améliorer la qualité des relations sexuelles. Les pays offrant une éducation sexuelle complète et inclusive dès le plus jeune âge permettent une meilleure compréhension du sexe, contribuant à une plus grande satisfaction également. La satisfaction sexuelle est souvent plus élevée dans les pays où les droits des femmes sont respectés et promus, y compris le droit à la santé sexuelle et reproductive et l'égalité dans les relations, comme nous l’avons vu d’ailleurs très récemment en France avec l’inscription de l’IVG dans la Constitution. Un accès généralisé à des soins de santé de qualité et une attention portée au bien-être physique et mental peuvent aussi contribuer à une meilleure satisfaction sexuelle. De la même manière, les sociétés qui stigmatisent moins la sexualité et offrent un espace pour l'exploration et l'expression sexuelles sans jugement tendent à avoir des niveaux plus élevés de satisfaction sexuelle. Tous ces facteurs sont interconnectés, sans compter sur toutes les variables individuelles ! Il est intéressant de souligner que la satisfaction sexuelle ne dépend pas forcément de la fréquence et qu’on peut se réjouir de cette tendance à l’amélioration de la qualité plutôt que de la quantité. »

A propos de Womanizer

