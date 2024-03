Grabels - Achat Solutions digitalise la commande publique

Le groupe Ach@t solutions (30 m€ de CA et 200 salariés), éditeur d’AW Solutions, la première plateforme de dématérialisation des marchés publics en France, lance eOffre : une révolution dans la commande publique. eOffre facilite la réponse électronique des entreprises et apporte gain de temps aux acheteurs pour l’analyse des offres. Désormais les entreprises postulent via des formulaires en ligne et les acheteurs publics récupèrent les réponses dans leur système d’information sans erreur et sans ressaisie pour les analyser. Grâce à ce mode de réponse électronique, les marchés publics gagnent en attractivité, une nécessité pour les entreprises françaises.

En France, la commande publique représente, selon le ministère de l’économie, environ 10 % du PIB, soit près de 110 milliards d’euros [1] : 34 % pour les marchés de fournitures, 29 % pour ceux de travaux, et 37 % pour les marchés de services [2]. Des marchés d'envergure sur lesquels les TPE, PME et ETI françaises ont tout intérêt de capitaliser.

Bien que les différentes réformes aient facilité l’accès des TPE-PME à la commande publique, en réduisant la documentation et en dématérialisant, du chemin reste à faire : eOffre fait un pas de plus dans la digitalisation de la commande publique.

Une nouvelle façon de travailler

eOffre s'inscrit dans la transformation numérique de la commande publique, éliminant la paperasserie, étape après étape.

“Postuler aux appels d'offres demeure fastidieux pour les entreprises qui doivent remplir de nombreux fichiers sous différents formats, mais aussi côté acheteurs publics pour le traitement des dossiers. Désormais, les formulaires en ligne sur le profil d’acheteurs AW Solutions permettent de postuler à un appel d’offres et l’acheteur public a une meilleure lisibilité des réponses.”

Valérie GUILBERT, Directrice AW Solutions (Groupe Ach@t Solutions)

Grâce à une intégration transparente avec les logiciels d’achat, les acheteurs récupèrent, dans le respect des règles de la commande publique, toutes les réponses sous la forme de récapitulatifs, permettant une analyse sécurisée des offres en quelques minutes seulement. La dématérialisation des documents opérée il y a quelques années se transforme en dématérialisation des données, centralisées et présentées sous un seul format.

Un appel d’offre pour la réalisation d’un nouvel outil de gestion des marchés publics

En 2023, la Région Haut de France, utilisatrice du profil d’acheteur AW Solutions nous approche pour mettre en place un mode de réponse électronique entièrement digital pour ses marchés de formation, des marchés particulièrement chronophages à analyser pour l’acheteur : 4 000 formations pour 600 opérateurs.

Un détonateur pour le groupe qui accélère ses développements, eOffre ayant vocation à servir tous les marchés publics.

Une expertise logicielle, réglementaire et juridique

Le cadre réglementaire spécifique à l’achat public évolue en permanence, que ce soient :

- les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les stipulations de nature administrative applicables à une catégorie de marchés.

- le Code de la commande publique.

Les entreprises ne sont pas toujours armées pour suivre ces évolutions. Le groupe Ach@t Solutions a développé, au travers de ses différents produits et équipes, une expertise logicielle, réglementaire et juridique au service de ses clients.

