Toulouse - Le Salon Seniors Occitanie 2024

Le salon incontournable dédié aux acteurs de la Silver Économie et du bien-vieillir est de retour pour sa 7ème édition ! Rendez-vous au Centre des Congrès Pierre Baudis à Toulouse le 11 juin 2024.

Nous avançons tous en âge et les prochaines années vont voir une augmentation significative de la population des plus de 60 ans. Il est donc essentiel que la société puisse répondre de manière adaptée aux besoins de nos aînés en termes de santé, de loisirs, d'habitat, de bien-être et d'autonomie.

C'est dans ce contexte que le salon dédié aux seniors prend tout son sens. Cet événement annuel, dont 2024 est la 7eme édition, qui se déroule sur une journée, rassemble des exposants et des professionnels proposant des solutions innovantes pour les aînés. Le salon est l’opportunité pour les visiteurs seniors, leur famille et les aidants, ainsi que pour les professionnels, de se connecter et d'échanger autour des dernières tendances en matière de santé, de loisirs, de technologie et d'accessibilité.

Lors de cet événement, les visiteurs peuvent rencontrer des experts et des professionnels de différents domaines, tels que la santé, la nutrition, le bien-être, les voyages, la finance, les nouvelles technologies, la mobilité et l'accessibilité. Les exposants présentent des produits et des services spécialement conçus pour les seniors, tels que des solutions pour faciliter la vie quotidienne, des aides techniques favorisant l'autonomie, des activités pour rester en forme et actif, des conseils pour bien vieillir, ainsi que des solutions pour le maintien à domicile ou l'habitat.

Ne manquez pas cet événement, nous sommes tous concernés !

Ce salon est élaboré en partenariat avec le Conseil départemental 31, AD'OCC, Toulouse Métropole, la Région Occitanie, la Carsat Midi-Pyrénées, l'Agirc-Arrco et Domitys.

L'entrée est gratuite pour tous ! Rendez-vous le 11 juin 2024 de 9h00 à 18h00 au Centre des Congrès Pierre Baudis, Compans Caffarelli – 31000 Toulouse.