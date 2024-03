Toulouse - Najat Vallaud-Belkacem, Jean Castex, Laurent Fabius à l'Université Toulouse Capitole

L’université Toulouse Capitole, phare de l’actualité juridique et socio-économique

Najat Vallaud-Belkacem, Jean Castex, Laurent Fabius… L’Université Toulouse Capitole accueille en mars des personnalités prestigieuses. Ils viennent évoquer le rôle des institutions françaises dans les grands sujets de société. Des témoignages devant les étudiants, en prise avec l’actualité.

11 mars / L'éducation nationale, la pauvreté en France et dans le monde, la fonction de Ministre et les inégalités sociales et scolaires

Conférence de Najat Vallaud Belkacem, ancienne Ministre de l’Éducation nationale

18h30 à 20h, amphi Ourliac

12 mars / L'avenir du Conseil constitutionnel

Conférence L'avenir du Conseil constitutionnel par François Seners, membre du Conseil constitutionnel

18h30, amphi Cujas

14 - 15 mars / Vêtements, religions et espace scolaire public : la loi du 15 mars 2004, 20 ans après

Colloque avec Patrick Weil, ancien membre de la commission Stasi ; Jean-Pierre Obin, ancien Inspecteur général de l’Éducation nationale auteur du livre Les profs ont peur ; Frederic Thiriez, avocat, ancien président de la Ligue de football professionnel

9h à 18h, amphi Maury

14 mars / Les 10 ans de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, quel bilan et quels nouveaux défis ?

Conférence de Didier Migaud, président de la HATVP, ancien président de la Cour des comptes

14h à 15h30, amphi Raynaud

15 mars / Parcours d'un élu local devenu 1er ministre

Conférence de Jean Castex, PDG de la RATP, ancien Premier Ministre

10h, amphi à préciser

21 mars / Le rôle du Conseil constitutionnel dans les débats d’actualités

Conférence de Laurent Fabius, Président du Conseil constitutionnel

10h, amphi Despax