France - Jeu vidéo // Conférence Ubisoft ouverte au public à l'ESMA Toulouse !

L’ESMA invite le public à la conférence Ubisoft mercredi 13 mars de 14h30 à 16h30 l’ESMA organise une conférence, ouverte à tous mais principalement destinée aux lycéens ; cet événement permettra de découvrir les métiers du jeu vidéo avec des professionnels issus du plus célèbre studio français.

Trois professionnels talentueux de chez Ubisoft en conférence à l’ESMA

Mercredi 13 mars de 14h30 à 16h30 l’ESMA organise une conférence, ouverte à tous mais principalement destinée aux lycéens ; cet événement permettra de découvrir les métiers du jeu vidéo avec des professionnels issus du plus célèbre studio français.

Trois membres talentueux de l'équipe d'Ubisoft seront présents pour partager leur expérience et leur expertise :

Chloé, Game Play Programming : Chloé est spécialisée dans la programmation du gameplay, un aspect essentiel de tout jeu vidéo. Elle expliquera comment elle donne vie aux idées des Game Designers à partir de lignes de code, et en créant des interactions fluides et immersives pour les joueurs.

Geoffrey et Loïck, Game Designer : En tant que Game Designer, Geoffrey et Loïck ont pour mission de créer des expériences de jeu captivantes et innovantes. Ils dévoileront les secrets de la conception de jeux vidéo, de la création des univers aux mécaniques de jeu.

La conférence se terminera par une session de questions/réponses auxquelles le public pourra interagir avec les invités.

Passionné de jeux vidéo en herbe ou parent curieux de comprendre les opportunités offertes par cette industrie dynamique, cette conférence est l'occasion parfaite pour explorer les métiers du jeu vidéo et en apprendre davantage sur son écosystème.

Rejoignez-nous à l'ESMA Toulouse le 13 mars pour plonger dans l'univers fascinant du jeu vidéo et découvrir les perspectives de carrière passionnantes qu'il offre !

Informations

Date : 13/03/24

Heure : de 14h30 à 16h30

Au campus ESMA d'Auzeville-Tolosane

Gratuit

Inscription obligatoire

Inscription ICI

L’ESMA, l’école du jeu vidéo

L’ESMA, École Supérieure des Métiers Artistique forme en 4 ans des étudiants aux métiers du jeu vidéo. Cette formation a pour objectif de former des artistes, designers et techniciens, susceptibles d’occuper à terme des postes à responsabilités dans un studio de développement ou chez un éditeur.

En plus de leur permettre de créer un jeu en fin de cursus et dans les mêmes conditions qu’un véritable studio, l’école adapte sa formation d’une année sur l’autre afin d’être aussi réactive que le secteur du jeu vidéo l’exige.

Présente à Montpellier, Toulouse et Rennes, l’ESMA jeu vidéo propose des enseignements en adéquation avec le milieu professionnel, afin de faciliter l’insertion et la réussite de ses étudiants.