Haute-Garonne - 32ème édition Festival de Guitare d'Aucamville & du Nord Toulousain

Pour sa 32ème édition, le Festival de Guitare d’Aucamville et du Nord Toulousain met une nouvelle fois l’accent sur le jeune public. En warm up cette année, nous accueillons BRUT, un spectacle à apprécier dès l’âge de 6 ans, au Bascala samedi 10 mars. Petits et grands ne manqueront pas d’occasions pour se retrouver autour de belles propositions artistiques pour rêver, s’émanciper ou juste se déhancher.

Du 14 au 24 mars, des projets alliant musique, spectacle vivant et arts visuels, se joueront sous vos yeux. Si la guitare reste au centre de la scène, elle sera accompagnée dans tous ses styles, d’une simple batterie à un ensemble complet, d’une danseuse à un écran de cinéma, ou encore de dessins.

Rejoignez-nous, pendant ces dix jours de festivités, dans tout le Nord Toulousain : Aucamville, Bruguières, Fenouillet, Fonbeauzard, Launaguet, Saint-Alban et Toulouse. Parcourez les salles à la découverte d’univers sensibles, poétiques et joyeux portés par les artistes de la nouvelle scène nationale et régionale. Laissez-vous bercer, par la voix de velours de Roxane Arnal en symbiose avec le piano de Baptiste Bailly, reconnaissez-vous dans les textes d’Athénaïs, ou découvrez le duo pop rock du moment : Special Friend.

Avec ce festival, nous mettons un point d’honneur à soutenir et aider à l’émergence de talents ainsi que la parité sur nos scènes. Ainsi vous pourrez découvrir les projets musicaux de Roxane, Lydie Fuerte & Eva Luisa et de bien d’autres...

Si la qualité des créations n’est jamais sacrifiée, nous œuvrons année après année à rendre nos événements les plus accessibles, que ce soit en termes de projets artistiques, d’âges, de mobilités, mais également abordables pour tous les porte-monnaies.

Nous sommes pour la première fois labellisés Ville pour tous, ainsi des gilets vibrants seront mis à disposition des personnes ayant des troubles de l’audition. Nous recevrons également un.e souffleur.se d’images pour le vernissage de l’exposition photo de Patrick Arfi à la médiathèque de Fenouillet, le vendredi 8 mars.

Que cette nouvelle édition soit une invitation à la rencontre, au partage, que ce soit en famille, entre ami·es ou en solo.

TRÈS BON FESTIVAL À TOUTES ET TOUS !

Billetterie : https://billetterie.festik.net/guitare-aucamville/

** Au programme **

VEN 08 MARS - 18h30 Vernissage d’exposition & concert Orchestre adultes de l’écoles de musique de Fenouillet - Médiathèque Fenouillet – gratuit

DIM 10 MARS - 16h00 – « BRUT » par les Biskotos - Bruguières/Le Bascala - Concert Rock Jeune public

JEU 14 MARS - 20h00 – Athénaïs – Fonbeauzard/Salle Clairefontaine – Concert Folk pop tout public

VEN 15 MARS – 20h00 – Roxane Arnal & Baptiste Bailly + 1ère partie – Aucamville/Salle Georges Brassens – Concert Folk-Jazz tout public

SAM 16 MARS – 14h00 – Master Class avec Lydie Fuerte – Aucamville/Cinéma Jean Marais

SAM 16 MARS – 20h00 - Special Friend + 1ère partie - Aucamville/Salle Georges Brassens– Concert Rock-Indé tout public

VEN 22 MARS - 18h30 – Mozaïc et les gouttes de pluie – Saint-Alban/Espace Culturel Yves Montand -

VEN 22 MARS - 21h00 – Lydie Fuerte & Eva Luisa – Launaguet/salle des Fêtes – Concert et Danse Flamenco tout public

SAM 23 MARS – 16h00 – Machineless – Fenouillet/Espace Jack Roubin – Concert-dessiné

SAM 23 MARS – 21h00 – Roxane – Bruguières/Le Bascala – Concert Pop-Soul tout public

DIM 24 MARS – 15h30 - Ciné-concert-goûter « Le Monde de Jules Verne » par Arthur Guyard & Cyril Bernard – Aucamville/Cinéma Jean Marais