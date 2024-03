Lozère - Salti - Cie Toujours après minuit

Au son d’une musique percussive, trois amis se lancent dans une ronde joyeuse, dansent face à nous, comme pour faire jaillir la force vivifiante du rituel de la tarentelle.

Depuis des temps immémoriaux, la tarentelle, cette danse enivrante et thérapeutique du sud de l'Italie, a enchanté les cœurs et guéri les âmes. Une tradition ancestrale qui se révèle être bien plus qu'une simple danse, mais un véritable remède contre les maux de l'âme.

Au cœur de cette tradition séculaire se trouve un récit fascinant : celui de trois amis déterminés à chasser l'ennui et la mélancolie en se lançant dans un jeu aussi audacieux que révélateur. Dans leur quête d'évasion et de guérison, ils se livrent à un tirage au sort, désignant ainsi celui ou celle qui endossera le rôle du "tarantolato" ou de la "tarantolata". Une célébration où la piqûre d'araignée devient le prétexte à une communion joyeuse, une évasion vivifiante où la musique et la danse se mêlent pour soigner les cœurs tourmentés.

La tarentelle transcende les frontières de la médecine traditionnelle pour offrir un remède "contagieux" contre l'ennui, la tristesse, la solitude et bien d'autres maux de l'âme. C'est une invitation à un voyage festif et régénérant, où le partage et la convivialité sont rois.

Dans cette aventure épique, nos trois amis, guidés par le sort et leur insatiable soif de vie, nous entraînent dans un tourbillon de rythmes endiablés et de récits envoûtants. Une expérience ludique et exaltante qui nous transporte au-delà des frontières du quotidien, dans un univers où la musique et la danse sont les langages universels de la guérison et de la félicité.

Rejoignez-nous dans cette épopée enchanteresse où la tarentelle, cette danse mythique du sud de l'Italie, devient le remède tant attendu contre les afflictions de l'âme. Laissez-vous emporter par le pouvoir magique de la musique et de la danse, et découvrez un monde où la guérison se danse avec passion et joie.

> A voir mardi 26 mars à Marvejols et vendredi 29 mars à Langogne