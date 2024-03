Albi - Les FCE du Tarn fêtent leurs 25 ans le 7 mars à 18h30

La délégation des Femmes Chefs d’Entreprises du Tarn, intégrée à FCE France, le réseau national des Femmes Chefs d’Entreprises, fête ses 25 ans lors d’une soirée exceptionnelle AU JARDIN, Albi - Le Sequestre, le jeudi 7 mars. Composée de 26 membres, la délégation représente aujourd’hui sur le territoire tarnais plus de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 150 salariés dans tous les domaines, de l’immobilier, en passant par l’architecture, la communication, le droit ou encore le bâtiment, l’automobile et la tech.

A l’occasion de cet événement, la pianiste et conférencière Valérie Marie partagera son expérience et sa passion. A la veille de la Journée internationale des Droits des Femmes, ce sera ainsi une occasion supplémentaire de célébrer les femmes chefs d’entreprises engagées sur le territoire tarnais ainsi que dans les instances économiques !

Un évènement placé sous le signe de l’entrepreneuriat au féminin

Après une formation de musique classique, Valérie Marie prend le chemin du commerce et devient une dirigeante à succès. Elle se fait connaitre en 2018 en faisant le buzz. Elle attend un avion retardé à l’aéroport de Toulouse et décide de jouer « Hallelujah » au piano. La vidéo de ce moment fait plus de 10 millions de vues sur Internet !

Accompagnée de son piano, Valérie Marie parlera de son parcours, du pouvoir de la résilience ou encore des up & down du dirigeant. Une occasion de s’interroger sur l’importance de l’énergie positive et la persévérance dans les entreprises pour atteindre les objectifs.

Valérie Marie, une force créative harmonisant les mondes de la musique et de la réflexion intellectuelle.

Au programme :

18h30 : Accueil des invité(e)s

19h15 : Discours des élu(e)s, institutionnel(les)s et de la Présidente FCE France

19h45 : Conférence de Valérie MARIE

20h45 : Remerciements & cocktail dinatoire musical avec la Petite Doz

« Nous proposons chaque année un événement fédérateur à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme. Cette année sera également l’occasion de fêter notre quart de siècle au service de cette l’égalité entre femmes et hommes. Depuis 25 ans nous avons à cœur d’être présentes sur l’ensemble de notre grand département avec de nombreux projets : nous avons en effet pour ambition de nous positionner toujours plus sur les mandats et ainsi assoir notre représentativité en tant que femmes dirigeantes dans les instances économiques du département. Nous souhaitons également poursuivre notre partenariat avec 100 000 entrepreneurs afin de promouvoir toujours plus l’entrepreneuriat auprès des plus jeunes. Finalement nous poursuivrons notre rôle de soutien auprès de nos adhérentes en leur proposant de manière continue des événements leur permettant de développer au mieux leurs entreprises. Par exemple notre prochaine soirée sera sur le thème de l’intelligence artificielle afin d’appréhender au mieux les potentiels bénéfices de cette révolution pour nos entreprises, » explique Sophie PREGET CASTELIS, Présidente des Femmes Chefs d’Entreprises du Tarn, DRH externalisée Bras Droit des Dirigeants.

La délégation des Femmes Chefs d’Entreprises du Tarn au service des femmes chefs d’entreprises du territoire

Composée de 26 membres et créée en 1999, la délégation des Femmes Chefs d’Entreprises du Tarn fait partie du réseau national des Femmes Chefs d’Entreprises (FCE France) qui s’appuie sur un maillage de 63 délégations locales et plus de 2 000 membres.

FCE France (https://www.fcefrance.com/) est une organisation indépendante et décentralisée où chaque membre intervient en mécénat, partage de compétences et développement économique. Ouverte à toutes les femmes entrepreneures, l’association Femmes Chefs d’Entreprises accompagne à la prise de responsabilités des femmes chefs d’entreprise dans la vie économique et le renforcement de leur présence dans les instances décisionnelles au niveau local régional et national. Elle œuvre ainsi pour une juste place des femmes dans les gouvernances et la reconnaissance de ces dernières dans l’économie.