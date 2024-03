Europe - Appel à candidatures international pour le premier prix de Master Yves Navarre

L’association Les Amis d’Yves Navarre lance son premier prix de Master consacré à l’écrivain Yves Navarre et soutenu en 2024 ou 2025, en France ou à l’étranger.

L’association Les Amis d’Yves Navarre décernera son premier prix de Master en décembre 2025. Doté de 1000 euros, le prix du Master Yves Navarre couronnera un mémoire rédigé en anglais ou en français, soutenu dans une université française ou étrangère. « Nous souhaitons diffuser notre appel auprès des étudiant·es en littérature bien sûr, mais aussi intéresser des candidat·es dans les domaines des sciences humaines et sociales (avec les études de genre par exemple) ou encore de l’information-communication (publicité, espace médiatique…) » précise Sylvie Lannegrand, présidente de l’association.

La société littéraire invite les étudiant·es qui souhaiteraient s’engager dans une recherche portant sur l’œuvre, sa réception ou sur la vie d’Yves Navarre à consulter son site de Internet. L’œuvre intégrale de l’auteur est en cours de réédition, quatre tomes sont déjà parus chez H&O, et les six colloques internationaux lui ayant été consacrés depuis 2014 ont donné lieu à la publication de six volumes des Cahiers d’Yves Navarre. Plusieurs fonds d'archives consacrés à Yves Navarre existent au Québec, aux États-Unis et en France ; un des plus importants est abrité par la médiathèque centrale de Montpellier.

Comment candidater au prix du Master Yves Navarre ?

Les dossiers de candidature, entièrement dématérialisés, doivent comprendre :

• le mémoire

• un résumé (5000 signes maximum)

• la note attribuée au mémoire

• un CV d’une page maximum

• la copie d’un document administratif attestant le niveau d’études atteint par le·la candidat·e.

Les dossiers sont à transmettre avant le 15 octobre 2025 à :

• Sylvie Lannegrand, présidente, sylvie.lannegrand[at]universityofgalway·ie

• Brigitte Louichon, secrétaire générale, brigitte.louichon[at]umontpellier·fr.

Informations : contact[at]amis-yvesnavarre·org

—————————————————-

À propos des Amis d’Yves Navarre

L’association Les Amis d’Yves Navarre s’attache à faire connaître et à promouvoir l’œuvre d’Yves Navarre en France comme à l’étranger. Écrivain majeur qui se vit décerner le prix Goncourt en 1980 pour Le Jardin d’acclimatation et le prix Amic de l’Académie française en 1992 pour l’ensemble de son œuvre, Yves Navarre, comme tant d’autres avant lui, fut ensuite trop vite oublié. Créée en mars 2016, l’association Les Amis d’Yves Navarre compte plus de 120 membres en France, Suisse, Belgique, Allemagne, Irlande, Italie, Espagne et au Québec. Elle consacre un colloque international biennal à l’auteur. Elle a entrepris, avec H&O éditions, de publier des textes rares ou inédits ainsi que les œuvres complètes d'Yves Navarre. Elle est à l’origine de la création du fonds Yves Navarre à la médiathèque centrale de Montpellier.

https://www.amis-yvesnavarre.org