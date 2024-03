Occitanie - En Occitanie les infirmiers se mobilisent pour le "bilan prévention"

EN OCCITANIE, LES INFIRMIERS SE MOBILISENT POUR LE « BILAN DE PRÉVENTION »



Annoncés par le Président de la République depuis 2022, les « rendez-vous de prévention » imaginés pour permettre à chaque citoyen de devenir acteur de sa santé, sont désormais une réalité.

→ Les Français ont accès, depuis le 1er janvier 2024 à un nouveau dispositif, baptisé « Mon bilan prévention », permettant de faire le point et de repérer les facteurs de risque à quatre périodes clés de leur vie : entre 18 et 25 ans, entre 45 et 50 ans, entre 60 et 65 ans, et entre 70 et 75 ans.

→ Ces bilans de prévention seront pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, qui enverra dans les prochains mois des invitations aux assurés concernés, sans frais à avancer. Pour

l’heure, les documents sont à récupérer via Mon Espace Santé et ameli.fr

→ Quatre professions peuvent effectuer ces bilans : les médecins, les pharmaciens, les sage-femmes et les infirmiers.

→ Les infirmiers libéraux, qui figurent parmi les professionnels de santé habilités à mettre en œuvre ce bilan d’un nouveau genre, l’ont déjà fait savoir : « Ils se mobiliseront massivement, en

mettant l’accent sur leurs atouts, parmi lesquels un maillage territorial fort à l’échelle de l’Occitanie et une proximité affirmée avec leur patientèle, notamment grâce aux visites à

domicile qu’ils réalisent 365J/an, 7J/7 »

→ L’Union Régionale des Professionnels de Santé Infirmiers (URPS ILO), représentant 15 000 infirmiers libéraux sur le territoire, veille à mobiliser un maximum de professionnels pour

qu’ils informent leurs patients de leurs droits et des bénéfices évidents de réaliser ces bilans de prévention aux étapes clés de la vie.

EN BREF

RÉACTIONS EN RÉGION

« Nous nous réjouissons de la mise en place des Bilans de prévention, ces rendez-vous permettant non seulement aux patients et aux professionnels de santé d’aborder les habitudes de vie et d’identifier des facteurs de risque de maladies chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires...), mais aussi de réaliser des dépistages parfois vitaux (cancers, IST...) et des rappels de vaccination », indique Jean-François BOUSCARAIN, président de l’URPS Iinfiers liébéraux d'Occitanie, depuis son cabinet infirmier de Valergues, près de Montpellier (34).

Pascale CAZANEUVE, vice-présidente de l’URPS ILO et installée à Toulouse en Haute-Garonne (31) et engagée depuis de nombreuses années dans des actions de prévention , se félicite quant à elle de la décision du gouvernement de s’appuyer sur les professionnels de santé libéraux pour

développer la prévention, à grande échelle, sur nos territoires : « En tant que professionnels de santé, la relation privilégiée que nous entretenons avec nos patients nous confère un rôle primordial pour les inciter à réaliser leurs bilans de prévention. C’est un gage de réussite ».

En France, en 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans

ENJEUX & SIMPLIFICATION

Rappelons que les maladies chroniques représentent, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la première cause de mortalité mondiale, qu’elles concourent en Europe à près de 86 % des décès et qu’en France, en 2030, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 15 ans ! En effet, 1 Français sur 3 aura alors plus de 60 ans. « Cette augmentation de la

part des personnes âgées ne sera pas sans conséquences sur les problématiques de santé et sur les occurrences des maladies, notamment des maladies chroniques, et des handicaps. Or une partie importante des maladies chroniques est liée à des facteurs de risque évitables ou

modifiables. La prévention est donc essentielle », indique l’Assurance Maladie.

Durée d’un Bilan de Prévention : 30 à 45 minutes

Méthodologie : il se découperont en 3 étapes : repérage des risques individuels + priorisation d’un ou deux sujets de prévention, rédaction d’un plan personnalisé de prévention (PPP)

Les points observés (liste non exhaustive) : les antécédents médicaux personnels et familiaux ; les comportements et habitudes de vie (alimentation, activité physique et sédentarité, addictions et usages à risque...) ; le parcours de santé (vaccinations à jour, suivi buccodentaire, variation de

poids...) ou encore le bien-être mental et social (sommeil,

URPS INFIRMIERS LIBERAUX D OCCITANIE

vie affective et amicale, statut d’aidant, conditions de travail,

repérage des situations de violences/maltraitances...).