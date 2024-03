Toulouse - Confluences IT recrute 30 personnes à Toulouse et s'installe dans de nouveaux bureaux, plus spacieux

Confluences IT, Entreprise de Services du Numérique toulousaine en croissance régulière, déménage dans de nouveaux locaux, 6 place Olivier, au cœur du quartier de Saint-Cyprien à Toulouse.



Une nouvelle étape dans son développement qui va lui permettre d'accueillir plus de 30 nouveaux collaborateurs : experts en infrastructure, développeurs Java/Angular, consultants en cybersécurité, chefs de projet ou encore des ingénieurs DevOps.

Ses consultants travaillant chez les clients ou en télétravail, ces nouveaux locaux ont vocation à rassembler et entretenir le lien avec l'entreprise.

Ils sont constitués d'un open space organisé en flex-office avec des box téléphoniques pour les échanges nécessitant de s’isoler, de salles de réunions dernière génération pour améliorer la collaboration au sein de l'entreprise et du groupe Orians, et d'espaces de détente et repas : canapés, borne d’arcade, jeux de fléchettes et multiples jeux de sociétés occupent près de 45m2.