Lozère - ON ETAIT UNE FOIS – Semaine de la marionnette et des formes animées

Une invitation à l'émerveillement dans un univers de marionnettes automatisées : un travail d’une précision, d’une drôlerie et d’une inventivité remarquables à vivre en famille !

Dans l'univers enchanteur de la compagnie 36 du mois, la magie prend vie à travers un savant mélange de bricolage, de bidouille et d'informatique. Une recherche artistique où chaque mouvement est porteur de justesse et de pertinence, où la poésie et la sensibilité s'épanouissent librement.

Plongez dans un monde sans écran ni distance, où les peluches deviennent actrices et la matière prend vie sous vos yeux.

Au cœur d'une scène circulaire d'un mètre cinquante, une vingtaine de peluches, assises face au public, attendent avec impatience le spectacle. Dans un jeu de miroirs tantôt drôle, tantôt introspectif, ces peluches osent dire tout haut ce que le public pense habituellement tout bas, créant ainsi un espace imaginaire où chacun peut se reconnaître et rire de soi-même.

Les “On” : une autre dimension poétique et muette

Derrière ces peluches, c'est un univers parallèle où se déroulent de grandes épopées, de grandes tragédies, de grandes aventures, tout en musique. Les On, ces êtres silencieux et pourtant si expressifs, offrent une autre représentation de l'humanité, une autre manière d'évoquer la société et la foule.

> Des variations mécaniques et poétiques à découvrir

La compagnie 36 du mois possède dans son grenier une douzaine d'œuvres animées, installations originales où se marient poésie et mécanique. Ces créations seront exposées dans différents villages de la communauté de communes Mont Lozère et Goulet, offrant ainsi au public l'occasion de plonger dans cet univers envoûtant et de rencontrer les artistes lors de leurs interventions ponctuelles.

Après le spectacle, laissez-vous emporter par un grand banquet convivial à 20h, pour prolonger ensemble ce moment magique.

En lien avec le spectacle :

Rencontre avec la Compagnie 36 du mois

Visite guidée et détaillée d’œuvres de l’exposition variations

> Mardi 19 mars | 18h > 19h | Bergerie du pré de la Tour à Langlade

Dès 7 ans | Entrée libre

Infos & résas (places limitées) :

Cie l’hiver nu : 07 88 59 32 76 / communication@lhivernu.com

La compagnie vous propose une visite guidée de ses installations poétiques et mécaniques, suivie d’un temps d’échange.

Visite suivie d’un apéritif-tisane partagé, apportez une petite tarte ou un bout de fromage nous les dégusterons tou·te·s ensemble.

Dans le cadre de la semaine de la marionnette et des formes animées, la compagnie 36 du mois est présente tout au long de la semaine dans le Valdonnez avec l’installation d’oeuvres dans différents lieux de la vallée (commerces, foyer rural).

Vous pouvez retrouver en accès libre les oeuvres de l’exposition “Variations” jusqu’au jeudi 21 mars : Au restaurant O Bram’s à St-Etienne-du-Valdonnez, à l’école de Lanuéjols, à la salle des fêtes et à la Bergerie de Langlade Brenoux, à Saint-Bauzile.

L’ensemble des œuvres sont à retrouver à la fabrique théâtrale du Viala Samedi 23 mars à 17h.

Samedi 23 MARS | Lanuéjols | 18H | Fabrique théâtrale du viala | Dès 7 ans | Tarif unique : 6€ | Durée : 1h | Spectacle suivi d'un grand banquet à 20h | INFOS & RESERVATIONS : SCENESCROISEES.FR | 04 66 65 75 75