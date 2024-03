Montpellier - La Faculté de médecine et les FCE34 célèbrent la journée internationale des droits de la femme

Le 8 mars 2024 prochain, la doyenne de la Faculté de médecine de l’Université de Montpellier et la présidente de l’association “Femmes Cheffes d’Entreprise de l’Hérault”, s’associent, s’entourent et invitent à célébrer la journée internationale des droits de la femme. La conférence mettra en lumière les parcours de plusieurs femmes aux profils hors normes.

Femme ou trajectoire d’exceptions, laquelle fait l’autre ?

Gwenaëlle Gervalais, rédactrice de contenus et conseillère éditoriale, animera une conférence dès 19h30 réservée aux journalistes, étudiantes et étudiants de l’Université de Montpellier sur le parcours de femmes d’exceptions, suivie de lectures.

• Caroline Fabre Rousseau, romancière, viendra nous éclairer sur la vie de Glafira Ziegelmann, première femme interne en médecine et première candidate à un poste de Professeur en Médecine à Montpellier, accompagnée par Vlada Liashchenko étudiante en troisième année de médecine.

• Sandrine Bignoli, artisane sellière, fondatrice d’atelier Sellerie Générale, et Présidente de la délégation de l’Hérault des FCE, a trouvé de nouveaux marchés pour contrer la saisonnalité de son activité première

• Agathe Boidin, Présidente de Pacific Pêche, qui a su passer du vêtement pour enfant aux amateurs de pêche, a redressé et développé cette enseigne, forte de ses connaissances de la grande distribution.

• Astrid Herrero, PUPH en Chirurgie digestive au CHU de Montpellier, spécialisée dans la greffe hépatique, à l’initiative d’un projet pédagogique innovant et unique préparant les étudiants au bloc opératoire.

• Stéphanie Nougaret, Professeure associée en imagerie médicale, lauréate d’une bourse de l’European Research Council, lui permettant de créer et financer une nouvelle équipe de recherche à l’Institut du Cancer de Montpellier, alliant imagerie médicale et intelligence artificielle pour la détection précoce et optimisée des cancers gynécologiques.

Gérald Chanques, PUPH anesthésiste réanimateur au CHU de Montpellier et vice-doyen aux affaires générales, au patrimoine et à la vie de campus de la Faculté de médecine Montpellier-Nîmes et Simon de Charentenay, avocat, maître de conférences et fondateur d’Axiocap, ont acceptés de les accompagner et de partager un moment d’échange.

Informations pratiques :

Date : 8 mars 2024 à 19h30

Lieu : Amphithéâtre d’anatomie – bâtiment Historique Faculté de médecine de Montpellier-Nîmes

Sur Invitation