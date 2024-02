Toulouse - MIDI-PYRÉNÉES Dépistage gratuit des maladies rénales du 9 au 16 mars à Toulouse

À Toulouse, une vaste campagne de dépistage anonyme et gratuit des maladies rénales se tiendra du samedi 9 au samedi 16 mars, de 10h à 19h, Place St-Georges. Cette opération est organisée par l’association de patients, France Rein Occitanie Midi-Pyrénées en partenariat avec la clinique St-Exupéry.

Les maladies des reins touchent 3 à 6 millions de Français dont 1 sur 2 est malade sans le savoir (* https://objectifreinsante.org/) ! Or le rein est un organe vital comme le cœur. Il purifie le sang et évacue les agents toxiques : on ne peut pas vivre sans. Sous l’effet de la maladie, les reins fonctionnent de moins en moins bien sans que l’on ne se rende compte de rien ! Et quand les symptômes se déclarent, il est souvent trop tard, les traitements lourds, dialyse, transplantation, sont inévitables. Seule une prise en charge précoce suite à un dépistage permet d’éviter ces conséquences ou de les repousser au maximum.

Fort de ce constat, l’association de patients insuffisants rénaux, France Rein, organise chaque année depuis 2005, La Semaine Nationale du Rein durant laquelle des actions sont menées pour inciter chacun d’entre nous à vérifier le bon fonctionnement de ses reins. Depuis 2014, la clinique St-Exupéry et l’association France Rein Occitanie s’installent Place St-Georges, au cœur de

Toulouse, pour proposer un dépistage gratuit des maladies des reins.

Le dépistage est une démarche simple et sans rendez-vous : un mini questionnaire, un test urinaire, une prise de tension et un échange avec les soignants pour commenter les résultats. À peine 15 minutes de son temps pour être fixé sur l’état de ses reins et savoir comment en prendre soin.

Lors de la dernière édition de cette grande campagne de dépistage, 2 414 personnes ont été testées en 8 jours, dont 37 % ont présenté au moins une anomalie, et 24 % ont été orientées vers leur médecin traitant.

Chaque année, 11 000 personnes (https://fondation-du-rein.org/) de plus débutent la dialyse (55 %) ou sont transplantées (45 %). Le nombre de patients, en constante augmentation, fait de l’insuffisance rénale un véritable enjeu de santé publique. Plus de 50 bénévoles et professionnels se mobilisent pour mener cette campagne de dépistage d’ampleur : un engagement résultant d’un partenariat fort et durable entre une association de patients et un établissement hospitalier.