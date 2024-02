Occitanie - La Mutuelle des Motards organise sept Assemblées Régionales en Occitanie en mars 2024

Les Assemblées Régionales du spécialiste et leader de la protection des usagers de deux roues motorisés en France ont lieu du 4 au 21 mars 2024. Sept de ces Assemblées se tiennent en Occitanie.

Rendez-vous mutualistes et démocratiques uniques dans le monde de l’assurance, les Assemblées Régionales de la Mutuelle des Motards sont l’occasion de dresser le bilan de l’année écoulée et d’ouvrir la discussion sur les projets de la Mutuelle. Ses sociétaires sont ainsi conviés à échanger avec ses salariés, ses délégués bénévoles et ses administrateurs. Plus largement, les motards ont aussi la parole pour échanger sur leurs pratiques, leurs expériences et leurs besoins. Enfin, elles et ils élisent leurs représentants à l’Assemblée Générale de la Mutuelle qui se tiendra le 22 juin à Saint-Étienne. Dépôt des candidatures en ligne du 28 février au 25 mars ; votes du 29 mars au 8 avril.

Sept rendez-vous motards en Occitanie

Les sociétaires occitans de la Mutuelle des Motards ont rendez-vous :

• Dans le Gard, le 11 mars à 19h à Nîmes, à l’Hôtel Vatel. Dès 18h30, animation « Parcours avec des lunettes de simulation sous stupéfiant, alcool et fatigue ; quizz sur la prévention ».

• Dans le Gers, le 11 mars à 19h à Roquefort, Salle des Fêtes. Dès 18h30, animation « Découverte du processus de création d’un numéro de Moto Magazine ».

• Dans les Pyrénées-Orientales, le 12 mars à 19h au Soler, au Liberty Ride 66. Dès 18h30, animation « Test de connaissances (partage de la route, équipement, comportements à adopter). »

• Dans le Tarn le 12 mars à 19h au Séquestre, Circuit d’Albi. Dès 18h30, animation « On repasse le code avec l’AFDM (Association pour la Formation Des Motards). »

• En Haute-Garonne, le 13 mars à 19h à Toulouse, au restaurant La Grange. Dès 18h30, animation « Les conseils d’un chef d’atelier pour bien entretenir sa moto à la sortie de l’hiver. »

• Dans l’Aveyron, le 14 mars à 19h à Sébazac-Concourès, au Fast Hôtel Eldorado. Dès 18h30, animation « Présentation de gilets airbag pour en savoir plus sur cet équipement de sécurité. »

• Dans l’Hérault, le 21mars à 19h à Montpellier, au lycée Mendès France. Dès 18h30, animation « Découverte de la moto du Team FMR34, première moto engagée au Bol d’Or avec un biocarburant certifié 100 % durable et entièrement préparée par des élèves de lycée. »

La Mutuelle des Motards poursuit le déploiement de son nouveau dispositif territorial, à l’écoute de ses sociétaires

« À travers nos 43 Maisons des Motards et nos 13 Responsables Territoriaux, nous avons une connaissance plus pointue des écosystèmes motards locaux et de leurs singularités », commente Patrick Jacquot, Président Directeur Général de la Mutuelle des Motards. « Au-delà de la proximité renforcée avec nos sociétaires, ce dispositif nous permet d’adapter et d’étoffer notre offre de service. » Les Maisons des Motards se positionnent comme des lieux ressources, points d’information et de conseils pour tous les motards, sociétaires ou non de la Mutuelle.

En 2023, le chiffres d’affaires (hors auto) de la Mutuelle des Motards a progressé de 2,7%. Il s’élève à 135 747 K€ pour 254 045 sociétaires (dont plus de 30 000 nouveaux en 2023). La Mutuelle compte 464 salariés et 86 délégués bénévoles.

À propos de la Mutuelle des Motards

Créée en 1983 par 40 000 membres fondateurs à l’appel de la FFMC (Fédération Française des Motards en Colère), l’assurance Mutuelle des Motards est le spécialiste de la protection des conducteurs de 2 et 3-roues motorisés.

Développer la pratique du 2-roues à moteur et protéger ses sociétaires en concevant des produits d’assurance innovants sont les deux moteurs de la Mutuelle des Motards.