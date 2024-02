Haute-Garonne - 55 M€ pour le service public de l'énergie en 2023

Les élus du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) se sont réunis par visioconférence le 28 février pour préparer les orientations budgétaires de l’établissement pour 2024.

► 55 M€ pour le service public de l’énergie en 2023

En 2023, le SDEHG a consacré 55 M€ aux travaux d’investissement et de maintenance en faveur du service public de l’énergie.

Cette enveloppe représente 92% des dépenses globales réalisées en 2023, marquant ainsi l’engagement politique du Syndicat d’affecter pleinement les deniers publics directement à la réalisation d’opérations de transition énergétique pour le compte des communes et des usagers.

Les investissements réalisés pour la rénovation de l’éclairage public dans le cadre du programme phare de rénovation de l’éclairage public « LED Haute-Garonne 2026++ » ont permis de réaliser 80% d’économie d’énergie à l’échelle du territoire du Syndicat composé de 585 communes et de générer 2 M€ d’économies sur la facture énergétique des communes.

► L’année 2023 confirme le redressement des finances du Syndicat

Les indicateurs financiers témoignent du redressement des finances du Syndicat, après une période difficile entre 2015 et 2020. Le résultat de clôture de l’exercice 2023 est estimé à 5 M€, hors recette exceptionnelle.

Thierry Suaud, Président du SDEHG : « Après notre élection en octobre 2020, nous avons dû faire l’état des comptes du Syndicat. Nous avons alors constaté que la trajectoire des finances n’était plus maîtrisée remettant en cause la bonne santé financière du SDEHG sur le court terme. Nous avons alors décidé de réaliser un audit budgétaire et d’adopter de nouvelles modalités d’intervention financière. Aujourd’hui, nous avons la satisfaction de recueillir le fruit de notre travail. Grâce à cette nouvelle trajectoire financière insufflée, nous pouvons désormais aller encore plus loin dans la réalisation d’investissements en faveur de la transition énergétique, notamment rénover toutes les installations d’éclairage public du territoire du Syndicat avec des lampes LED d’ici 2027. »

► Des orientations budgétaires ambitieuses pour 2024

Pour 2024, les élus ont acté un objectif d’investissement ambitieux pour les travaux, en privilégiant la modernisation de l’éclairage public.

Le SDEHG renforce son programme phare de rénovation de l’éclairage public « LED Haute-Garonne 2026++ » avec une enveloppe globale de 20 M€.

Par ailleurs, une enveloppe de 4 M€ est affectée pour financer les autres grands projets 2024 :

In fine, les élus du SDEHG devraient approuver, lors de leur prochaine réunion de vote du budget 2024, une enveloppe de près de 70 M€ d’investissement et de maintenance pour 2024.

► Pour consulter le diaporama diffusé en séance