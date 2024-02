Montauban - Manpower organise une matinée de recrutement à Montauban

L'agence Manpower de Montauban organise avec France Travail local et la Mission Locale, une matinée de recrutement le jeudi 29 février de 9h à 13h, dans ses locaux ; 1270 Avenue de Toulouse 82000 Montauban, en vue de pourvoir plus de 80 postes dans les secteurs de l'industrie et du nucléaire : menuiserie industrielle, l'émaillage, l'usinage, l'électricité, l'électromécanique, la maintenance, le montage mécanique aéronautique.... Les candidats sont invités à se présenter sur place avec un CV à jour, sans rendez-vous, pour bénéficier de conseils et d'orientations de la part d'experts en recrutement. Tous les profils, même débutants, seront pris en considération.

Une particularité de cet événement est la possibilité offerte aux candidats de découvrir le crossfit grâce à un partenariat avec le centre sportif local CrossFit.