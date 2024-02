La Grande-Motte - "Les résonances d'ART and SEE"

Les artistes d'ART and SEE, Claudie BASTIDE, Véronique BEUCHER, Fabienne MARY, Frédérique MONDAIN, Nadine VERGUES, vous proposent l'exposition " Les résonances d'ART and SEE" à l'espace Goalard à La Grande Motte du 9 au 24 marrs 2024.

Une émotion, une impression, une image, à la lecture d'un poème ou d'un texte, d'un auteur ancien ou contemporain ont donné naissance à des oeuvres.Tel est le sens des "Résonances" que les 5 artistes d'ART and SEE vous feront partager.

Le samedi 16 mars, l'artiste Nadine Vergues proposera à 15h une performance qui sera suivie d'une lecture de poèmes par les auteurs contemporains.

Tout au long de l'exposition, les visiteurs seront invités, s'ils le veulent, à écrire leurs impressions, une phrase ou pourquoi pas un poème ou à dessiner en résonance avec les oeuvres des artistes sur un mur commun à tous, réservé à cet effet.