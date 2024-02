France - Zalando lance une nouvelle campagne avec Bilal Hassani

Zalando, l'une des principales plateformes en ligne européennes de mode et de lifestyle, dévoile sa dernière campagne sous le slogan évocateur : "Chaque scène est une grande scène. Donnez de la voix à votre style avec Zalando." Cette initiative met en avant l'impact puissant de la mode sur la confiance en soi et la créativité, à travers l'exemple de Bilal Hassani, l'un des chanteurs français les plus prometteurs de la scène française.

La campagne invite les consommateurs à réfléchir sur l'influence de la mode dans les moments de doute et les défis quotidiens. Que ce soit pour monter sur scène devant un public exigeant ou pour affronter un examen crucial, Zalando met en lumière le rôle crucial de la mode dans le renforcement de la confiance en soi.

L'histoire de la campagne met en parallèle la préparation de Bilal Hassani pour un concert et celle d'un étudiant se préparant à affronter un examen final. Elle illustre brillamment comment le choix de vêtements adaptés peut transformer le stress en assurance, permettant ainsi à chacun de se sentir prêt à relever les défis qui se présentent à lui.

Avec son vaste éventail de styles, Zalando se positionne comme la destination shopping idéale pour trouver des vêtements qui reflètent les aspirations individuelles de chacun. Du streetwear tendance aux pièces de créateurs français et internationaux, Zalando offre un choix varié pour exprimer son style personnel. Pour cette campagne, Bilal Hassani incarne parfaitement cette diversité stylistique en choisissant des tenues audacieuses et inspirées, mêlant des marques telles que Charlotte Chesnais, Diesel, Weekend MaxMara et IRO.

Laura Toledano, directrice générale France chez Zalando, déclare “Nous faisons tous face à des étapes dans notre vie quotidienne, et nous connaissons tous le stress qui en découle, qu'il s'agisse de passer un examen, un entretien, monter sur scène, parler en public, faire de nouvelles rencontres... Choisir la bonne tenue peut nous aider à acquérir la confiance dont nous avons besoin pour affronter ces moments. Notre ambition chez Zalando est d'inspirer, d'engager et de renforcer notre relation avec nos clients lorsqu'ils achètent de la mode en ligne. L'une de nos convictions profondes est justement que la mode a un impact extrêmement positif et permet de s'exprimer grâce à son style, quelle que soit la situation. Pour incarner l'essence même de cette nouvelle campagne, nous sommes heureux et fiers de collaborer avec Bilal Hassani, qui illustre à nos yeux parfaitement comment avoir confiance en soi et s'assumer grâce à la mode."

La campagne sera diffusée du 19 février au 17 mars sur plusieurs plateformes, notamment à la télévision, en vidéo à la demande, sur le digital et en affichage extérieur. De plus, une sélection de vêtements spécialement choisie par Bilal Hassani sera disponible sur zalando.fr, offrant aux consommateurs la possibilité de s'approprier le style unique de l'artiste.