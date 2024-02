Lozère - Rencontre - lecture avec l'auteur Yann Verburgh à Ispagnac

Yann Verburgh, auteur engagé, vous invite à plonger au cœur de ses pièces de théâtre qui abordent avec profondeur des thématiques sociales cruciales.

Yann Verburgh, un écrivain qui façonne ses œuvres au contact direct des publics, capturant leurs paroles, leurs expériences et leurs préoccupations, dévoilera son processus créatif unique lors de cette lecture-rencontre. De l'homophobie à l'obsolescence programmée, en passant par la transition écologique et le harcèlement scolaire, Yann Verburgh explore des sujets brûlants avec une sensibilité profonde et une résonance universelle.

Auteur prolifique dont les pièces sont publiées chez Quartett Editions et aux Solitaires Intempestifs, traduites et jouées à travers le monde, il est également un collaborateur recherché dans le domaine du théâtre et de l'opéra. Son influence s'étend des scènes nationales aux opéras prestigieux, en passant par le cinéma, où il excelle aussi bien en tant qu'écrivain que comédien, récoltant des prix et des distinctions tout au long de son parcours artistique.

De son dernier scénario en développement, "Rester Humain", à ses collaborations prometteuses avec des figures éminentes du monde artistique, Yann Verburgh continue d'explorer de nouveaux horizons créatifs, repoussant les frontières de l'art et de la narration.

Il est également l’auteur du texte du spectacle “KILLT, Ki Lira Le Texte ? Les Règles du jeu” à voir en mai prochain à Ispagnac.

Yann Verburgh est accueilli dans le cadre du dispositif “Lire des auteur·e·s vivant·e·s :

Exigeantes, audacieuses, vivantes, inventives, drôles, engagées, foisonnantes, les écritures théâtrales jeunesse, dans leur grande variété, constituent aujourd’hui un véritable répertoire de textes de théâtre.

Afin de favoriser le lien avec ces écritures Scènes Croisées propose aux classes des collèges du département de participer à un parcours pour découvrir, lire des textes et rencontrer des auteurs·e·s dramatiques vivant·e·s. Avant et après cette rencontre, Yann Verburgh rencontrera les élèves des collèges de Marvejols, du Bleymard, de Mende et de Saint-Chély-d’Apcher.

mercredi 13 mars

ispagnac

18h30

chez l’habitant

rdv devant la mairie

Lecture co-accueillie par Scènes Croisées, l’association Librokiosk et la bibliothèque municipale d’Ispagnac

> Durée : 1h

> Pot offert par l’association Librokiosk après la lecture

> Entrée libre

> Jauge limitée, réservations fortement conseillées au 04 66 65 75 75 et sur scenecroisees.fr