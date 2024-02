Castelnau-le-Lez - Risque inondation : appel au gel des constructions et la desimperméabilisation des espaces publics

Risque inondation : Ensemble pour Castelnau demande le gel des constructions et l’engagement d’une vaste politique de desimperméabilisation des espaces publics et des voiries

Le préfet de l’Hérault a récemment confirmé ce qu’Ensemble pour Castelnau dénonce depuis des années : La forte artificialisation des sols est l’un des facteurs déterminants de l’alarmante évolution de l’exposition au risque inondation de la population Castelnauvienne !

Le préfet de l’Hérault a présenté début février au Maire de Castelnau des cartes d’aléas inondation.

Il en ressort que Castelnau-le-Lez est « fortement exposée aux risques de ruissellement » et de nombreux secteurs urbanisés sont classés en aléas forts et très forts avec des hauteurs d’eau (jusque plus de 1 mètre) et des vitesses d’écoulement importantes.

La priorité, comme l’indique les services de l’état, est de « préserver les vies humaines » et « réduire le coût des dommages ».

Ensemble pour Castelnau dénonce avec force les conséquences de la politique d’urbanisation intensive menée depuis 16 ans par Frédéric LAFFORGUE, maire de Castelnau et lors de précédents mandats adjoint à l’urbanisme.

Ensemble pour Castelnau exhorte le maire de Castelnau-le-Lez, le président de la Métropole et le préfet de l’Hérault de :

- Fournir une information immédiate de la population Castelnauvienne sur les risques inondation et sur la conduite à tenir lors d’évènements pluvieux pour que chacun puisse adopter la bonne attitude,

- L’arrêt de toute délivrance de permis de construire sur les secteurs déjà classés en aléas forts et très forts, ainsi que pour tout projet qui accentuerait l’imperméabilisation des sols et donc aggraverait les risques,

- L’abandon de la révision du PLU et du projet d’imperméabilisation de 10 hectares de terres agricoles de Sablassou,

- L’adaptation des règles d’urbanisme du futur PLUi aux risques inondation de notre commune,

- La desimperméabilisation partout où c'est possible, y compris dans la réfection des voiries.

------------------------------------

Les élu.es d’opposition du collectif Ensemble pour Castelnau:

Carine Barbier, Estelle Béretti, Mathilde Borne, Jacques Burguière, Richard Corvaisier, Frédéric Faivre, Hugues Ferrand, Cécile Négrier

------------------------------------

Le groupe d’élu.es, Ensemble Pour Castelnau, au conseil municipal de Castelnau-le-Lez, est issu d’un collectif citoyen constitué lors des élections municipales de 2020 sur les valeurs de démocratie participative, d'écologie active et de solidarité.