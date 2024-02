Castelnau-le-Lez - Mobilisation pour l'inscription sur les listes électorales

La non-inscription et mal-inscription concernent plusieurs millions de personnes en France et Castelnau n’est pas épargnée par ce phénomène.

Les élections européennes se tiendrons en juin 2024 et le délai fixé pour s’inscrire dans sa commune et pouvoir voter est fixé au 3 mai.

Ensemble pour Castelnau, se propose de mobiliser et former des bénévoles disponibles et volontaires pour participer à une campagne d’inscription sur le thème :

« Quand vous ne votez pas, ce sont les autres qui décident alors à votre place »

Sachant que la mobilisation de toutes et tous est nécessaire pour informer et faire inscrire les habitants, Ensemble pour Castelnau donne rendez-vous :

Mercredi 28 février à 18h30 au Boulder Line, 400 Avenue Marcel Dassault à Castelnau

Cet événement est largement ouvert à celles et ceux qui souhaitent s’informer, participer et proposer des idées d’actions

------------------------------------

Les élu.es d’opposition du collectif Ensemble pour Castelnau

Carine Barbier, Estelle Béretti, Mathilde Borne, Jacques Burguière, Richard Corvaisier, Frédéric Faivre, Hugues Ferrand, Cécile Négrier

------------------------------------

Le groupe d’élu.es, Ensemble Pour Castelnau, au conseil municipal de Castelnau-le-Lez, est issu d’un collectif citoyen constitué lors des élections municipales de 2020 sur les valeurs de démocratie participative, d'écologie active et de solidarité.