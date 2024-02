Montpellier - La boulangerie des rêves et du pain, des artisans paysans boulangers !

LA BOULANGERIE DES RÊVES ET DU PAIN, DES ARTISANS PAYSANS BOULANGERS !



DEUX POINTS DE VENTE HISTORIQUES…

Depuis 2014, Clément Avias et Christophe Prodel font rayonner leur savoir-faire au travers de l’enseigne Des Rêves et du Pain. Leurs produits artisanaux et gourmands, dont les recettes ont été écrites par de nombreux voyages, ont conquis les montpelliérains du quartier de Sainte-Anne. La qualité de leur travail s’est très vite diffusée, à la télé avec l’émission « La meilleure Boulangerie de France » dont ils furent les grands gagnants en 2015, puis dans un second quartier montpelliérain, celui de Renouvier. L’aventure continue avec la création de leur propre farine, issue de leurs blés cultivés en Ardèche. Un parcours créatif, engagé et passionné.

Les gourmands sont de plus en plus nombreux à se presser matins, midis et soirs derrière les sympathiques comptoirs des deux points de vente historiques de l’enseigne. Le premier, niché non loin de la Place Saint-Anne, au cœur de l’Écusson montpelliérain, et le deuxième, situé au 10 Boulevard Renouvier, qui accueille ses clients du mardi au vendredi de 7 h 30 à 19 h et le samedi de 7 h 30 à 13 h 30.

… OU LE PAIN ET MÊME LES FARINES SONT FAITES MAISON !

Depuis octobre 2018, les farines utilisées pour la fabrication du pain vendu par l’enseigne sont cultivées par les fondateurs de Des Rêves et du Pain eux-mêmes ! Produites avec amour par Clément, l’un des deux fondateurs, sur les terres familiales en Ardèche, les céréales ne subissent aucun traitement et permettent à ce duo « d’Artisans Créateurs » une totale traçabilité. Pour les clients des deux boulangeries, c’est la garantie de déguster chaque jour du pain confectionné avec passion, créativité et une totale maîtrise. « Amener un bout de campagne en ville », telle était la volonté des fondateurs en internalisant entièrement leur production. Le pari est réussi !

La touselle et la bladette, qui donnent des pains à la croûte au goût caramélisé, font partie des variétés anciennes plantées sur ces terres. Les farines obtenues après moulure sont faibles en gluten, et donnent naissance à des pains particulièrement digestes. Le petit épeautre, le grand épeautre, le seigle et le barbu du Roussillon, variété jadis largement cultivée en terres régionales, complètent cette belle palette de goûts et de saveurs.

SON PAIN À DOMICILE

Depuis quelques mois, Des Rêves et du Pain dispose d’un site internet qui permet à tous de pouvoir commander directement depuis chez soi certains des produits proposés dans les deux boulangeries. L’enseigne propose également des ateliers pour confectionner ses propres pains ou viennoiseries. À découvrir sans plus attendre, pour soi-même ou pour offrir : https://desrevesetdupain.shop