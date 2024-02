France - Renfe commence à commercialiser des forfaits train, hôtel et loisirs pour découvrir l'Espagne à partir de neuf destinations françaises

Renfe commence à commercialiser des forfaits train, hôtel et loisirs pour découvrir l'Espagne à partir de neuf destinations françaises

Vous pouvez désormais acheter un voyage AVE direct vers les comédies musicales de Madrid, Paradors, Spas, la Sagrada Familia, Port Aventura, la Basilique del Pilar à Saragosse et des milliers d'options de loisirs, de culture et d'hébergement en un seul clic sur www.renfe.com

Renfe Viajes propose plus de 18 500 hôtels et 1 245 activités de loisirs en Espagne à ajouter au voyage en train AVE.

Renfe a ajouté les neuf destinations françaises de ses trains AVE à l'offre de voyages à forfait pour découvrir l'Espagne en train au meilleur prix et avec la meilleure sélection d'hébergements et d'activités dans un seul forfait en vente sur renfeviajes.renfe.com.

En plus des six destinations directes des trains AVE depuis la France : Madrid, Barcelone, Saragosse, Gérone, Tarragone et Figueres, Renfe Viajes propose aux voyageurs français l'ensemble du réseau Renfe AVE pour poursuivre leur voyage à destination et une offre de 18 500 hébergements et 1 245 activités.

Renfe propose quatre trains quotidiens pour relier la France et l'Espagne par AVE avec le meilleur confort et les meilleurs temps de parcours, et offre désormais la possibilité d'acheter un forfait de voyage complet qui ajoute au billet de train différentes options à la destination pour avoir tout inclus.

Ces forfaits peuvent être achetés sur www.renfe.com et sont associés à des avantages importants sous forme de points associés au programme de fidélité de la compagnie. En outre, le forfait voyage peut être acheté sous la forme d'une carte-cadeau sans limite de temps.

Toutes les activités de loisirs à votre destination en un seul clic

L'offre de voyage de Renfe est la plus complète pour la combinaison de trains et inclut parmi ses hébergements le réseau de Paradors en Espagne, les principaux Spas et Centres d'Ecotourisme Durable et les établissements les plus recherchés de la destination.

En plus de l'hébergement, Renfe Viajes vous permet de compléter l'expérience avec une offre de plus de 1 245 activités de loisirs, culturelles et de divertissement, ainsi que des visites guidées dans les six villes espagnoles où les trains AVE arrivent de France et dans les autres destinations proches où le réseau ferroviaire de Renfe en Espagne vous emmène.

À Barcelone, Renfe Viajes suggère de compléter votre visite par une visite de la Sagrada Familia, du Zoo ou des principaux musées de Barcelone, ou d'explorer l'héritage d'Antoni Gaudi lors de visites guidées de la ville. Vous pouvez également vous détendre dans un hébergement EcoResort 5* (Mas Salagros).

À Madrid, outre les meilleurs hôtels, l'offre de Renfe comprend les principaux parcs de loisirs (Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones ou Faunia), les comédies musicales de la Gran Vía, les visites guidées des musées du Paseo del Arte, de Santiago Bernabéu ou de la Plaza de las Ventas, les itinéraires du patrimoine culturel et toute activité culturelle proposée par la destination.

Renfe Viajes propose également de découvrir Saragosse en train et de le combiner avec des visites guidées du Pilar, de la cathédrale ou du palais de l'Aljafería, de parcourir la Costa Brava dans les hôtels les plus charmants, de découvrir le théâtre-musée Dalí de Figueras, le musée du cinéma de Gérone ou de se divertir en famille à Tarragone, en combinant le voyage en AVE avec des billets pour Port Aventura World ou Ferrari Land.

Informations et ventes : www.renfe.com