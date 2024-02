France - Lancement du BAM Lab, solution unique de développement professionnel dédié à la réussite des femmes

L’organisme de formation Symbolones, engagé dans la construction d’un monde du travail plus égalitaire, déploie son programme phare – d’abord éprouvé avec succès auprès des équipes féminines en entreprise – vers toutes les femmes qui souhaitent se réaliser dans leur carrière et leur vie personnelle. Le BAM Lab. s’inspire des dernières recherches en neurosciences et en psychologie positive, tout en privilégiant l’action concrète et les résultats. En 14 semaines, à raison de 2 heures par semaine,les apprenantes, qui sont emmenées au terme de leur engagement, découvrent les clés de leur épanouissement et développent leur pouvoir d’action.

La genèse • « Nos carrières, expliquent les dirigeantes de Symbolones – dans l’accompagnement RH et la formation pour Judith Castro, et dans la finance, puis le coaching professionnel pour Lucile Roux (voir l’À-propos) –, nous ont amenées à imaginer une expérience de formation, mais également une expérience relationnelle, qui challenge un statu quo : celui où la plupart des femmes, quels que soient leur parcours, leurs réalisations et leur légitimité, se trouvent confrontées à des biais cognitifs et culturels qui limitent leur potentiel et leur évolution professionnelle. »

Un contenu généreux • L’expérience BAM Lab. consiste en un programme intitulé “Connaissance de soi et confiance en soi : clés et stratégies gagnantes pour la réussite professionnelle au féminin” de 14 semaines, avec, pour objectifs :

• d’identifier ses leviers de performance pour réussir professionnellement

• d’analyser ses freins à travers un prisme féminin, et les dépasser pour progresser dans sa carrière

• de booster sa performance et prendre pleinement sa place dans sa vie professionnelle

• et de développer sa confiance en soi et sa légitimité grâce au passage à l’action et à la force du groupe

Il se décompose en deux grands thèmes – “Miser sur la connaissance de soi” et “Développer sa confiance en soi” –, eux-mêmes scindés en 6 modules (programme complet sur demande).

Ce qui fait la différence

L’ACCOMPAGNEMENT ET LA FORCE DU GROUPE

Chaque apprenante intègre une promotion de 8 femmes au total, qui font connaissance lors du lancement et communiquent régulièrement

• 1 vidéo sur les 5 clés de réussite du programme

• 1 séance de kick-off de 2h en visio avec une formatrice

• 6 séances collectives d’une heure en visio, en autonomie

• 1 échange hebdomadaire d’une heure (optionnel) avec une formatrice

• l’accès au chat de la promotion durant toute la durée du parcours

12 MODULES BREFS, LUDIQUES, ENGAGEANTS ET RYTHMÉS

• 38 points théoriques en vidéo et supports interactifs

• 6 tests en ligne (hébergés sur des sites professionnels rigoureusement sélectionnés)

• 14 exercices qui permettent d’assimiler les notions développées

• 2 auto-évaluations en début de thème

• et 12 quiz de fin de module

40 PASSAGES À L’ACTION

• 36 challenges individuels pour passer à l’action dans chaque module (1 facile,

1 plus difficile et un BAM challenge !) et ancrer les apprentissages

• 4 challenges collectifs puissants et ludiques pour la cohésion de la promotion

LA GAMIFICATION ET LE MAINTIEN DE L’ENGAGEMENT

• Un système de points motivant, avec une cagnotte individuelle et une collective, permettant de financer l’accès à l’école à des petites filles

• Des points qui se transforment en dons à l’association Toutes à l’École

Combien ça coûte ? Le programme court sur 14 semaines et coûte 70 € TTC par semaine, soit 980 € TTC pour l’intégralité du parcours (don à Toutes à l’École inclus).

Des résultats bluffants • La mise en pratique est immédiate, et l’expérience, transformatrice, comme en témoignent elles-mêmes les apprenantes :

• Cette expérience m'a permis d'identifier très clairement le changement de carrière qui faisait sens, et l'énergie bienveillante des autres femmes du groupe m’a donné le courage et la motivation d'initier cette reconversion professionnelle. Myriam Darmon, promotion Gisèle Halimi

• Une expérience innovante, surprenante, révélatrice de talents. Une chance inouïe de nous connaître et de développer notre confiance en nous pour aller plus loin, plus haut. Une clé qui ouvre la porte de notre succès professionnel et personnel. Fanny Martin, promotion Simone Veil, conseillère professionnelle banque devenue directrice d’agence

• Cette formation a été une véritable aventure intérieure. Elle m'a non seulement fourni des outils pour une meilleure compréhension de moi-même, mais a aussi allumé une étincelle. Elle a mis du sens et de la conscience dans mes choix. Lucie Delonnoy, promotion Joséphine Baker

• Une expérience d'introspection qui chamboule. Christelle Levallois, promotion Simone Veil

• Motivée par le désir d’activer mon potentiel en passant à l’action, cette formation répond entièrement à mes attentes personnelles et professionnelles dans un climat de bienveillance. Elsa Bermudez, promotion Simone Veil

• “The” formation qui a impacté ma vie ! La formation est très puissante et efficace : chaque module va à l’essentiel. On évolue à grands pas grâce à de fortes prises de conscience et la réalisation de défis qui font vraiment bouger les lignes. Muriel Auguste, Promotion Beyoncé

À propos de Symbolones et du BAM Lab. : la vision de deux femmes

Symbolones est un organisme de formation professionnelle et de coaching certifié Qualiopi et membre d’EdTech France, dédié aux femmes. Créé en 2020 par Judith Castro (Sommières, 34) et Lucile Roux (Paris, 75), Symbolones, avec Le BAM Lab., est avant tout une amitié de plus de trente ans entre les deux femmes.

Diplômée d’un MBA de l’université du Delaware, aux États-Unis, et consultante RH certifiée, Judith Castro a travaillé 15 ans à l’Apec en tant que formatrice et consultante RH. Elle a accompagné une centaine d’entreprises sur des sujets d’égalité femmes-hommes. « L’épanouissement des femmes me passionne depuis des années : c’est de là qu’est né mon livre “J’optimise mon cycle féminin” et, bien sûr, Symbolones et Le BAM Lab ! »

Lucile Roux, diplômée d’un MBA de l’Université de Miami, a passé dix ans aux États-Unis, et travaillé plus de vingt ans dans le monde de la finance. Parallèlement aux aspects techniques et managériaux enrichissants, et à la connaissance des enjeux de grands groupes comme de plus petites structures, elle a tiré beaucoup d’enseignement des codes et comportements des femmes dans un monde dit “majoritairement masculin”. « L’évolution des femmes dans les entreprises me passionne ; j’ai eu envie de les accompagner en devenant coach professionnelle. »

Symbolones tire son nom du symbolon, qui était, dans la Grèce antique, un élément de poterie scindé en deux, confié à deux personnes ; la réunion des moitiés était un signe de reconnaissance et permettait de découvrir le message qui y était inscrit. Le mot “symbole” doit son origine à cet objet.

En savoir plus : https://le-bam-lab.com/