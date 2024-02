Toulouse - CYCL'EAU, n°1 des rendez-vous territoriaux par bassins hydrographiques, s'installe à Toulouse

CYCL'EAU, n°1 des rendez-vous territoriaux par bassins hydrographiques, s’installe à Toulouse, pour sa 3ème édition, les 27 et 28 mars 2024 au MEETT. 2 jours de rencontres et de conférences, qui se déroulent dans le contexte du Plan Eau 2024 [1] déployé par le gouvernement pour répondre aux défis actuels et futurs de la gestion de la ressource.

CYCL’EAU Toulouse Occitanie est coorganisé en comités de pilotage, avec les partenaires institutionnels et financiers du territoire, la Région Occitanie, Toulouse Métropole, Réseau31, l'Agence de l’eau Adour-Garonne, le C.A.C.G, avec l’appui de l’expertise de l’ASTEE, des Pôles de Compétitivité Aqua Valley, Soltena, AITF et FNCCR.

Sont prévus plus de 170 exposants et offreurs de solutions, 2 jours de conférences, un espace Emploi avec des offres dans les métiers de l’Eau, un Village des Syndicats de l’Eau, un Village de l’Innovation coordonné par le pôle de compétitivité AquaValley, un Pavillon Occitan orchestré par l’agence de développement économique de la région occitane Ad’occ, un Pavillon Nouvelle Aquitaine à l’invitation de Soltena, le Cluster régional de l'économie circulaire et de la transition écologique en Nouvelle-Aquitaine, et un Village de la Maitrise d’Œuvre avec Syntec Ingénierie….

Le bassin hydrographique Est de l’Occitanie s’achemine vers un climat méditerranéen d’ici les 30 prochaines années.

CYCL’EAU, axé sur la gestion durable de l'eau, réunit toute la filière, des collectivités locales aux agences de l'eau en passant par les entreprises, industriels, experts et acteurs territoriaux, pôles de compétitivité et clusters, pour promouvoir des pratiques responsables dans la gestion de cette ressource vitale.

Le bassin hydrographique Adour-Garonne s’étend sur plus de 117 000 km², ce qui représente le cinquième du territoire national, sur un découpage naturel de la ligne de partage des eaux entre le bassin méditerranéen et le bassin atlantique. Le changement climatique est déjà une réalité dans le grand Sud-Ouest où les acteurs des territoires se mobilisent pour s’adapter au mieux, face notamment à une croissance de la population qui est annoncée.

Face à ces bouleversements et aux attentes en matière de préservation de l’environnement et de biodiversité, les modèles actuels et les infrastructures de gestion de l’eau en zones urbaines comme rurales, doivent être repensés. Il est essentiel de trouver et mettre en place des solutions concrètes pour anticiper ces changements, favoriser les économies d’eau et aménager les espaces pour valoriser les fonctionnalités des milieux.

«Face à ces bouleversements et aux attentes en matière de préservation de l’environnement et de biodiversité, les modèles actuels et les infrastructures de gestion de l’eau en zones urbaines comme rurales, doivent être repensés », explique Jean-Claude Lasserre, l’organisateur et président de CYCL'EAU. « Les entreprises actives dans le domaine de l'eau sont à l'avant-garde de l'innovation, investissant dans des technologies de pointe pour répondre aux défis hydriques actuels. CYCL’EAU est une vitrine pour toutes ces technologies. »

Parmi les entreprises innovantes présentes [2]

WALLACE (Béziers, Hérault) solutions de nettoyage écologique, dirigée par Anne-Sophie Lunel

INGRID (Beaumont de Lomagne, Tarn et Garonne) : Détection de fuites dans les réseaux

SEPS (Revel, Haute-Garonne) Recyclage de l'eau des stations de lavage

KOB (Toulouse) : Solution de filtration avec du verre recyclé dans des sacs

AX’EAU : Recherche de fuites sur réseaux d’eau potable

CACTILE : La toiture qui stocke l'eau de pluie

CHEMDOC : Solutions pour l’eau durable. Concepteur fabricant de lignes de traitement de production

CLUSTER EAU CLIMAT : Cluster Eau et Adaptation au Changement Climatique – amélioration quantitative et qualitative de la ressource en eau

COLDEP Développement : VAL : procédé de rupture pour le traitement des eaux usées

ECOFILAE : Votre référent pour sécuriser vos projets de réutilisation des eaux

FIRMUS : Traiter, purifier, séparer, recycler l’eau et les effluents

NOGEMA : Conception et développement de solutions de relève de compteurs et sécurité des personnes isolées.

PERAX : Solutions industrielles évolutives et interopérables pour la télégestion

POMPAIX : Constructeur d’équipements de postes de pompage

SAPOVAL : Traitement / Valorisation Eau & Sous-produits : Etude & Travaux

SERINOL : Solutions de traitement des eaux

CTE Limoges : Centre Technique de la Filière de l'Eau [3]

Faure Equipements : Ingénierie de la séparation liquide/solide (filtration et déshydratation des boues)

Aqseptence Group : Solutions de filtration en inox (traitement et forage d'eau)

Callisto : Ingénierie et traitement des eaux

Ecométrique : Monitoring environnemental des micropolluants

Le programme de conférences [4]

MERCREDI 27 MARS / 9h30 – 11h : LA DISPONIBILITE EN EAU : Quelle adaptation sur les territoires du bassin Adour-Garonne ?

MERCREDI 27 MARS / 11h30 – 13h : L’EAU DANS LA VILLE

MERCREDI 27 MARS / 14h – 15h30 : LES EAUX NON CONVENTIONNELLES, DEFIS ET OPPORTUNITES

MERCREDI 27 MARS / 16h-17h15 : PLENIERE INSTITUTIONNELLE : Les réseaux d’eau à l’épreuve des générations

JEUDI 28 MARS / 9h30 – 11h : COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE

JEUDI 28 MARS / 11h30 – 13h : FINANCER LA SOBRIETE, COMMENT ADAPTER LES MODELES ECONOMIQUES ?

JEUDI 28 MARS / 14h – 15h30 : SOLUTIONS D’ECONOMIE D’EAU POUR UN TOURISME DURABLE

-----------

[1] Le Plan Eau 2024 est une feuille de route stratégique et pluriannuelle qui vise à transformer la gestion de l'eau en France, en abordant les défis actuels et en se préparant aux enjeux futurs liés à cette ressource vitale. Il s'appuie sur une approche holistique et collaborative pour garantir la durabilité et l'accessibilité de l'eau pour tous, tout en préservant les écosystèmes aquatiques.

[2] Pavillon occitan :https://www.cycleau.fr/edition/cycleau-toulouse-occitanie-2024/les-villages#16

[3] Sur le salon : Village soltena :https://www.cycleau.fr/edition/cycleau-toulouse-occitanie-2024/les-villages#12

[4] Salon CYCL'EAU Toulouse-Occitanie (cycleau.fr)