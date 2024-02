Lot - 2 CANDIDATS D'OCCITANIE AU CONCOURS DE LA LYRE D'OR

Du 25 au 27 février 2024, Paris accueillera la 18e édition du Salon du Fromage et des Produits Laitiers, en parallèle du Salon International de l’Agriculture. Tous les deux ans, cet évènement professionnel incontournable rassemble 8 000 professionnels du monde entier, parmi lesquels des crémiers-fromagers, des affineurs, des négociants, des restaurateurs… Le concours emblématique du salon, organisé par la Fédération des Fromages de France, revient pour sa 8e édition. Cette année, 15 candidats venant de différentes régions françaises rivaliseront de créativité pour réaliser le plus beau plateau de fromages répondant à la thémaBque "Sport et fromages".

* Lundi 27 février 12 h 30 - 15 h

Remise des prix à 17 h

* 2h30 pour réaliser 3 créations autour du sport Un plateau traditionnel pour 15 personnes comprenant 7 à 9 fromages Un plateau de réception pour 20 personnes où tous les fromages devront être découpés Un plateau snacking avec 3 sortes de préparations prêtes à consommer.

2 candidats d'Occitanie

Antoine Albellan, Le bois d'Amalthée, Cazillac, Lot (46)

Célia Desperier, Le Cours des Halles, Tournefeuille, Haute-Garonne (31)

Zoom sur Célia Desperier à Tournefeuille :

À 25 ans, Célia Desperier exerce le métier de crémière-fromagère depuis plus de 4 ans. Pratiquer ce métier est apparu comme une évidence. Elle a de la chance de pouvoir dire qu'elle exerce un "métier passion". La réalisation de plateaux pour ses clients lui permet de toujours repousser les limites de sa créativité. C'est pour cela qu'elle a décidé de participer à la Lyre d'Or. La perspective de ce concours favorise, selon elle, le dépassement de soi, l'apprentissage, l'inventivité et l'imagination et cela lui paraît très enrichissant l'exercice de son métier.