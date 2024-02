Montauban - 16ème édition du Marathon de Montauban les 23 & 24 mars 2024

Le 16ème marathon de la Ville de Montauban aura lieu les samedi 23 et dimanche 24 mars 2024. Plus qu’un beau week-end de sport et de fête en perspective, cette édition s’inscrit dans le cadre de la Grande Cause Nationale dédiée à la promotion de l’activité physique et sportive et souhaite axer ses messages sur le « sport santé », dont Harmonie Mutuelle est partenaire.

Rendez-vous au Village Partenaires sur le stand Harmonie Mutuelle où un espace santé attendra les sportifs et visiteurs qui pourront s’essayer à une activité ludique et gratuite pour tous : un vélo smoothie ! Après quelques secondes de pédalage, vous pourrez déguster une délicieuse boisson fraîche !



30 minutes d’activité par jour

Selon l’Anses, 95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d’activité physique ou un temps trop long passé assis. À travers l’organisation de ce marathon, en partenariat avec la Grande Cause Nationale 2024, Harmonie Mutuelle souhaite sensibiliser les Français, aux bienfaits d’une activité physique quotidienne sur la santé et lutter contre les effets de la sédentarité.



« Harmonie Mutuelle, acteur de santé globale, a noué un partenariat dans le cadre de la Grande Cause Nationale 2024. À travers cette initiative, nous souhaitons promouvoir et déployer le recours à une activité physique quotidienne. Au-delà d’améliorer l’état de santé, l’activité physique permet d’agir sur plusieurs facteurs ayant un impact direct sur la santé mentale et la qualité de vie. Elle représente aussi un levier majeur de prévention, pour lequel nous nous engageons au quotidien, avec l’appui du Groupe VYV. », déclare Frédéric Malfilatre, directeur régional Occitanie d’Harmonie Mutuelle.



Harmonie Mutuelle, partenaire santé du marathon de Montauban

Rendez-vous incontournable des sportifs autant que d’un fervent public, le marathon montalbanais rassemble chaque année plusieurs milliers de coureurs, d’accompagnants et de visiteurs au cœur de la cité d’Ingres. Les samedi 23 et dimanche 24 mars 2024, plusieurs courses et évènements ponctueront ce week-end autour du rendez-vous dominical roi, le marathon de Montauban : un parcours de 10 km, un semi-marathon, le marathon-relais, sans oublier une course et des animations pour les enfants ! Une balade nature et une balade patrimoine seront également proposées le dimanche matin.



Fidèle à sa vocation mutualiste, Harmonie Mutuelle confirme ainsi son rôle de partenaire santé et participe à la promotion du sport, facteur clé d'une bonne santé.

« Nous nous réjouissons d’être associés à cette belle manifestation sportive placée sous le signe de la performance, du sport pour tous et de la convivialité. Ce partenariat s’inscrit en résonance avec notre volonté de promouvoir le sport comme vecteur de santé et d’inclusion. Nous avons à cœur de soutenir les acteurs de proximité qui partagent nos valeurs et s’engagent pour les faire vivre sur les territoires. »

Harmonie Mutuelle proposera sur son stand une activité de vélo smoothies, à la fois ludique et pédagogique, pour sensibiliser aux bienfaits de l'activité physique et à une alimentation riche en fruits et légumes pour un maintien en bonne santé.