Albi - 30 minutes d'activité physique par jour

Engagée dans la promotion de l’activité physique et sportive et partenaire de la Grande Cause Nationale 2024, Harmonie Mutuelle renforce sa démarche en encourageant ses salariés et élus à prendre soin de leur santé, au quotidien, avec le lancement d’un challenge sportif inédit. Pendant un mois, l’ensemble des collaborateurs et élus de l’entreprise mutualiste à mission seront invités à pratiquer, chaque jour, 30 minutes d’activité physique ou sportive par le biais de l’application United Heroes. Le coup d’envoi de ce challenge a été donné ce jeudi 8 février 2024 à travers l’organisation, partout en France, de marches sportives de 30 minutes pour tous les salariés et élus d’Harmonie Mutuelle dont 70 collaborateurs qui se sont retrouvés à la base de loisirs de Pratgraussals d’Albi.



30 MINUTES D’ACTIVITÉ PAR JOUR PENDANT 30 JOURS

Selon l’Anses, 95% de la population française adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé par manque d’activité physique ou un temps trop long passé assis. À travers l’organisation de ce défi sportif, en partenariat avec la Grande Cause Nationale 2024, Harmonie Mutuelle souhaite sensibiliser l’ensemble de son écosystème (salariés, élus, entreprises clientes), et plus largement les Français, aux bienfaits d’une activité physique quotidienne sur la santé et lutter contre les effets de la sédentarité.

Ainsi, chaque jour, pendant 30 jours, collaborateurs et élus de la première mutuelle santé de France auront la possibilité d’enregistrer une activité physique ou sportive – marche ou course à pied, vélo, renforcement musculaire, danse, etc. – sur l’application mobile United Heroes.



« Le partenariat noué dans le cadre de la Grande Cause Nationale 2024 approfondit un engagement et une démarche initiées depuis plusieurs années. À travers cette initiative, nous souhaitons à la fois offrir, à nos salariés et élus, une opportunité supplémentaire de prendre soin de leur santé, mais aussi promouvoir et déployer le recours à une activité physique quotidienne, de manière plus élargie, et en particulier en milieu professionnel. Au-delà d’améliorer l’état de santé, l’activité physique permet d’agir sur plusieurs facteurs ayant un impact direct sur la santé mentale et la qualité de vie des salariés. En effet, elle permet tout à la fois de renforcer le sentiment d’appartenance, la cohésion d’équipe et le lien social, au sein d’une entreprise. Pour toutes ces raisons, elle représente un levier majeur de prévention, pour lequel nous nous engageons au quotidien, avec l’appui du Groupe VYV. Ainsi, à travers ce challenge sportif inédit, soutenu par la Grande Cause Nationale 2024, nous souhaitons bouger et faire bouger, mais aussi lancer une expérimentation à grande échelle, pour identifier les leviers et les freins, et ainsi toujours mieux embarquer notre écosystème et les Français ! », déclare Frédéric Malfilatre, directeur régional Occitanie d’Harmonie Mutuelle.



La Grande Cause Nationale 2024 : la promotion de l’activité physique et sportive

Dans la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Président de la République a décidé de dédier la Grande Cause Nationale 2024 à la promotion de l’activité physique et sportive afin de mieux faire connaître les bienfaits du sport à nos concitoyens et de répondre à l’urgence sanitaire liée à l’explosion de la sédentarité.

Trois objectifs ont été fixés dans le cadre de la GCN2024 :

• Mettre le sport au coeur de nos politiques publiques et de notre pacte républicain, tout particulièrement en matière d’éducation, d’inclusion et de santé pour nos compatriotes ;

• Mobiliser l’ensemble des acteurs du sport français, et, au-delà, toutes les forces vives du pays, afin de promouvoir ensemble les valeurs, les bienfaits et la pratique du sport ;

• Inciter tous les Français à pratiquer davantage, en ancrant dans la conscience collective un marqueur fort, appelé à devenir un réflexe : 30 minutes d’activité physique et sportive par jour. 30 minutes quotidiennes, c’est simple, ça fait du bien et ça peut tout changer !