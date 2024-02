Toulouse - "Alors la nuit ! » Tempo-Silence-Artistes dimanche 25 février à Toulouse

Dans le cadre du programme Ville pour Tous, proposé par la Ville de Toulouse, PIANISSISSIMO, La Loge CDM (Cour des Miracles) avec InPacts, Autisme 31, Toulouse Métropole, Castanet-Tolosan, Drémil-Lafage et Harmonie Mutuelle vous invite à assister à un spectacle musical inclusif « Alors la Nuit ! » Tempo–Silence-Artistes, dimanche 25 février prochain à la Halle aux Grains de Toulouse.

Le spectacle Tempo Silence Artiste (TSA)

Le spectacle a été imaginé, créé et mis en scène par Jean‐Benoît EVRARD, Violoniste et Pianiste, Autiste porteur du syndrome d'Asperger. D’une durée de 2 heures, il se compose de 19 tableaux mêlant musique, danse, théâtre et choeurs et réunissant sur la scène des artistes neuroatypiques et neurotypiques pour exprimer ensemble leur art.

« Il associe deux orchestres : l’orchestre symphonique de Toulouse Lauragais dirigé par C. D’Hubert, un orchestre moderne dirigé par A. Dareux, le Choeur de Cocagne dirigé par B. Seguy, une chorégraphie et des figurants incluant des personnes porteuses d’un handicap. » précise Jean‐Benoît EVRARD.



Scénario : Tempo, un personnage intemporel, part à la rencontre de musiciens célèbres à travers le monde, les époques et les styles tels que Vivaldi, Mozart, Beethoven, Wagner, Django Renhard, Mickaël Jackson, Metallica, …). Ce périple va le plonger au milieu de différents évènements historiques.

Le voyage débute au 18ème siècle jusqu’aux années 2000. Chaque passage musical est illustré de scènes évoquant un fait historique ou de société (fanatisme, intolérance, discrimination, racisme, etc).

Pendant plus de deux heures, Tempo nous entraîne avec lui dans un voyage intense à travers le temps et les arts.

Les différents tableaux sont interprétés sur scène au violon par Jean‐Benoît Evrard, accompagné tour à tour par l’Orchestre Symphonique Toulouse Lauragais, dirigé par Charles d’Hubert, un orchestre moderne dirigé par Anthony Darreux, un choeur qui interviendra ponctuellement dirigé par Bruno Seguy, des danseurs et des figurants, adultes, enfants et jeunes autistes de l’association InPACTS pour mimer la scène racontée par Tempo.



« Harmonie Mutuelle, acteur de santé globale, intègre la question du handicap dans l’ensemble de ses missions. Élus et collaborateurs sont mobilisés autour du programme trisannuel #engageshandicap. Un collectif qui met en place des actions pour répondre aux besoins des adhérents et des usagers pour favoriser l’emploi et le maintien dans l’emploi, agir dans les territoires afin de changer le regard sur le handicap. » Frédéric Malfilatre Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie



Harmonie Mutuelle, engagée en faveur de la diversité et du handicap

En France, 80 % des handicaps sont invisibles et 300 000 personnes en âge de travailler deviennent handicapées chaque année. À tout moment de la vie, chacun d’entre nous peut être confronté au handicap ou à la maladie. En tant que premier acteur national de la protection sociale, Harmonie Mutuelle se donne comme priorité le maintien dans l'emploi des salariés nés ou devenus handicapés. « Pour faire d’Harmonie Mutuelle une entreprise exemplaire et devenir la première mutuelle labellisée handi-accueillante, nous mettons en oeuvre des engagements et des actions tournées vers toutes les entreprises, mais aussi au coeur de notre organisation.

Par exemple :

• nous poursuivons notre soutien aux entreprises et acteurs du secteur adapté et protégé tels que les ESAT (Etablissements ou Services d'Aide par le Travail)

• nous faisons la promotion d’une charte de l'inclusion des maladies chroniques en entreprises

• nous menons une politique d'emploi des personnes favorisant les personnes neuro-atypiques » décrit Frédéric Malfilatre Directeur Régional Harmonie Mutuelle Occitanie.



Cette politique d’inclusion est évidemment mise en oeuvre au sein de notre collectif. Aujourd’hui, les équipes d'Harmonie Mutuelle comptent 6,74 % de travailleurs en situation de handicap. Un chiffre qui va au-delà de l’obligation légale fixée à 6 % et qui traduit notre position d’entreprise inclusive. C’est un défi pour toutes les entreprises et tous les employeurs, mais pour Harmonie Mutuelle qui porte une attention particulière aux nombreuses vulnérabilités qui peuvent survenir tout au long de la vie, c’est une évidence ! Nous favorisons le recrutement et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Nous cassons les préjugés sur le handicap au travail et rétablissons l’égalité des chances.

Notre accord d’entreprise fixe le cap de nos actions:

• nouveaux recrutements de personnes en situation de handicap

• accueil de jeunes handicapés en stages et contrats d’alternance

• maintien dans l'emploi et adaptation de l’emploi au handicap

• sensibilisation des entreprises et des salariés

• partenariats et développement d’opportunités avec le secteur adapté et protégé.

Alors que seule la prévalence des compétences doit compter lors d’un recrutement, de nombreux stéréotypes, tels le handicap sont encore sources de discriminations. Nos actions pédagogiques apportent une nouvelle vision des métiers, des compétences et des performances de chacun, tant pour nos recruteurs que pour nos candidats. Elles aident à accompagner l'intégration de salarié en situation de handicap ou de maladie chronique.